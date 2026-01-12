مبعوث ترامب يذكر الدنمارك بتاريخ غرينلاند بالحرب العالمية الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695e00c6a63fc9.81350365_pojklnfgihmeq.jpg width=100 align=left border=0>

صرح جيف لاندري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرينلاند، الاثنين، بأن الدنمارك احتلت غرينلاند في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.



وكتب جيف لاندري على وسائل التواصل الاجتماعي: "للتاريخ أهمية بالغة. دافعت الولايات المتحدة عن سيادة غرينلاند خلال الحرب العالمية الثانية بينما عجزت الدنمارك عن ذلك. وبعد الحرب، أعادت الدنمارك احتلالها، متجاوزة بروتوكول الأمم المتحدة ومتجاهلة إياه".







وأضاف: "يجب أن يكون الأمر متعلقا بالضيافة لا بالعداء".

أخبار ذات صلة: ثروات بمليارات الدولارات تحت جليد غرينلاند...



وأكد الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضية أنه سيفعل شيئا ما بشأن غرينلاند، "سواء أعجبهم ذلك أم لا، أود إبرام الصفقة بالطريقة السهلة، وإذا لم تنفع الطريقة السهلة، فسيتم ذلك بطريقة صعبة".



وشدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك غرينلاند لضمان الأمن القومي. مؤكدا أن استئجار الجزيرة المذكورة، لن يكون كافيا ولن "يشبع" مطالبه. وأضاف: "يجب أن يكون الأمر متعلقا بالضيافة لا بالعداء".وأكد الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضية أنه سيفعل شيئا ما بشأن غرينلاند، "سواء أعجبهم ذلك أم لا، أود إبرام الصفقة بالطريقة السهلة، وإذا لم تنفع الطريقة السهلة، فسيتم ذلك بطريقة صعبة".وشدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك غرينلاند لضمان الأمن القومي. مؤكدا أن استئجار الجزيرة المذكورة، لن يكون كافيا ولن "يشبع" مطالبه.