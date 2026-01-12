ثروات بمليارات الدولارات تحت جليد غرينلاند

تُعدّ غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، من بين المناطق الأكثر غنى بالموارد الطبيعية غير المستغلة، إذ تخفي تحت جليدها وصخورها ثروات هائلة قادرة على إحداث تحولات كبرى في أسواق التكنولوجيا والطاقة عالميًا.



وتشمل هذه الثروات الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، إلى جانب النفط والغاز والأحجار الكريمة، وفق ما أورده موقع ذا كونفرسيشن الأمريكي.



العناصر الأرضية النادرة: الكنز الأهم



احتياطيات ضخمة من النفط والغاز



تنوع جيولوجي فريد



ذوبان الجليد… فرصة ومخاطر



تُعدّ العناصر الأرضية النادرة، مثل، من أبرز الكنوز الكامنة في غرينلاند، لما لها من دور محوري في تصنيعالمستخدمة فيوتشير تقديرات أولية إلى وجود ما يصل إلىمن هذه الموارد تحت الغطاء الجليدي، وهي كمية قادرة على تلبيةإلى جانب المعادن، تحتوي الجزيرة على احتياطيات كبيرة من، إذ تقدّرهذه الاحتياطيات بنحو، وهو رقم يعادل إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط في الولايات المتحدة.كما تم رصد رواسب منوحتىفي المناطق الخالية من الجليد، والتي تبلغ مساحتها نحوويعود هذا الثراء الطبيعي إلىامتد لمليارات السنين، حيث تضم غرينلاند بعض، تشكلت بفعل تمدد القشرة الأرضية ونشاط بركاني مكثف، ما أفرز تنوعًا واسعًا من الموارد ضمن مساحة محدودة نسبيًا.وتكمن المفارقة في أن، الذي تسعى البشرية للحد من تداعياته، أسهم في كشف هذه الثروات، إذ أدىإلى فتح مناطق جديدة أمام الاستكشاف. فمنذ، ذابت مساحات جليدية تعادلورغم ذلك، يظل استخراج هذه الموارد فيعملية معقدة ومكلفة، فضلًا عن مخاطرها على، ما يفسّر خضوع أي نشاط استخراجي في الجزيرة إلىمن قبل السلطات المحلية.