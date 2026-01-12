Babnet   Latest update 10:23 Tunis

ثروات بمليارات الدولارات تحت جليد غرينلاند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964baf0114988.08601948_fnheolqpmgjki.jpg width=100 align=left border=0>
تُعدّ غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، من بين المناطق الأكثر غنى بالموارد الطبيعية غير المستغلة، إذ تخفي تحت جليدها وصخورها ثروات هائلة قادرة على إحداث تحولات كبرى في أسواق التكنولوجيا والطاقة عالميًا.

وتشمل هذه الثروات الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، إلى جانب النفط والغاز والأحجار الكريمة، وفق ما أورده موقع ذا كونفرسيشن الأمريكي.


العناصر الأرضية النادرة: الكنز الأهم

تُعدّ العناصر الأرضية النادرة، مثل النيوديميوم والديسبروسيوم، من أبرز الكنوز الكامنة في غرينلاند، لما لها من دور محوري في تصنيع المغناطيسات القوية المستخدمة في توربينات الرياح والمحركات الكهربائية والإلكترونيات المتقدمة.

وتشير تقديرات أولية إلى وجود ما يصل إلى 40 مليون طن من هذه الموارد تحت الغطاء الجليدي، وهي كمية قادرة على تلبية أكثر من ربع الطلب العالمي المستقبلي.
احتياطيات ضخمة من النفط والغاز

إلى جانب المعادن، تحتوي الجزيرة على احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، إذ تقدّر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هذه الاحتياطيات بنحو 31 مليار برميل من المكافئ النفطي، وهو رقم يعادل إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط في الولايات المتحدة.

كما تم رصد رواسب من الذهب والياقوت والغرافيت وحتى الماس في المناطق الخالية من الجليد، والتي تبلغ مساحتها نحو ضعف مساحة المملكة المتحدة.

تنوع جيولوجي فريد

ويعود هذا الثراء الطبيعي إلى تاريخ جيولوجي استثنائي امتد لمليارات السنين، حيث تضم غرينلاند بعض أقدم الصخور على سطح الأرض، تشكلت بفعل تمدد القشرة الأرضية ونشاط بركاني مكثف، ما أفرز تنوعًا واسعًا من الموارد ضمن مساحة محدودة نسبيًا.

ذوبان الجليد… فرصة ومخاطر

وتكمن المفارقة في أن تغير المناخ، الذي تسعى البشرية للحد من تداعياته، أسهم في كشف هذه الثروات، إذ أدى ذوبان الأنهار الجليدية إلى فتح مناطق جديدة أمام الاستكشاف. فمنذ 1995، ذابت مساحات جليدية تعادل مساحة ألبانيا.

ورغم ذلك، يظل استخراج هذه الموارد في البيئة القطبية القاسية عملية معقدة ومكلفة، فضلًا عن مخاطرها على النظام البيئي الهش، ما يفسّر خضوع أي نشاط استخراجي في الجزيرة إلى تنظيم صارم من قبل السلطات المحلية.
