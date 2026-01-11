تونس المدينة: القبض على ممثّل على خلفية قضية ترويج مخدّرات
أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بممثّل ، وذلك على خلفية شبهة ترويج مواد مخدّرة، وفق المعطيات المتوفّرة.
وبحسب نفس المعطيات، أسفرت عملية تفتيش محلّ إقامته عن حجز كميات من المخدّرات كانت معدّة للترويج.
وبحسب نفس المعطيات، أسفرت عملية تفتيش محلّ إقامته عن حجز كميات من المخدّرات كانت معدّة للترويج.
كما أفادت المصادر بأن أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تمكّنوا، إثر تحرّيات أمنية دقيقة، من إيقاف المعني بالأمر، قبل أن يتمّ تفتيشه وتفتيش منزله وحجز المحجوزات المذكورة.
ولا تزال الأبحاث متواصلة بإذن من النيابة العمومية، للكشف عن ملابسات القضية وتحديد الأطراف المتدخّلة المحتملة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321714