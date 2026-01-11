Babnet   Latest update 20:52 Tunis

تونس المدينة: القبض على ممثّل على خلفية قضية ترويج مخدّرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bf5638d17183.96298402_lemhnkqojigfp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 20:15 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بممثّل ، وذلك على خلفية شبهة ترويج مواد مخدّرة، وفق المعطيات المتوفّرة.

وبحسب نفس المعطيات، أسفرت عملية تفتيش محلّ إقامته عن حجز كميات من المخدّرات كانت معدّة للترويج.


كما أفادت المصادر بأن أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تمكّنوا، إثر تحرّيات أمنية دقيقة، من إيقاف المعني بالأمر، قبل أن يتمّ تفتيشه وتفتيش منزله وحجز المحجوزات المذكورة.


ولا تزال الأبحاث متواصلة بإذن من النيابة العمومية، للكشف عن ملابسات القضية وتحديد الأطراف المتدخّلة المحتملة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321714

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:24
15:03
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet15°
12° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
16°-8
19°-7
19°-8
18°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026