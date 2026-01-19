تسجيل 80 مليمترا من الامطار في قرمبالية من ولاية نابل خلال ال24 ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الـ24 ساعة الماضية، الممتدة من 18 جانفي 2026 على الساعة 19:00 إلى 19 جانفي 2026 على الساعة 04:00 صباحًا، نزول كميات هامة من الأمطار شملت مختلف جهات البلاد، وتركزت بالخصوص على المناطق الشرقية.



وبلغت أقصى الكميات المسجلة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، 80 مليمترا في قرمبالية من ولاية نابل، تليها 54 مليمترا ببنزرت، و50 مليمترا بالعالية من ولاية بنزرت، و53 مليمترا بالشرقية من ولاية تونس.







كميات الأمطار المسجلة حسب الولايات (بالمليمتر)

ولاية باجة:



وادي الزرقا 16 – سد سيدي سالم 8 – تستور 8 – مجاز الباب 14 – تبرسق 3 – عمدون 4 – باجة المحطة 9 – نفزة 5



ولاية سوسة:

بوفيشة 27



ولاية سليانة:

العروسة 13 – عين بوسعدية 15 – برقو 25 – بوعرادة 20 – كسرى 9



ولاية القيروان:

العلا 7 – السبيخة 2



ولاية المنستير:

معتمر 10 – السحلين 3



ولاية تونس:

حلق الوادي 11 – سيدي بوسعيد 23 – تونس قرطاج 28 – الشرقية 53



ولاية جندوبة:

طبرقة 2



ولاية منوبة:

المرناقية 39 – طبربة 11 – شواط 35 – الجديدة 21 – البطان 9 – برج العامري 9 – منوبة 20



ولاية زغوان:

جرادو 8 – سد وادي الرمل 4 – عين عسكر 10 – الزريبة 14 – سد وادي الكبير 45 – الفحص 10 – مقرن 6



ولاية أريانة:

رواد 51 – سيدي ثابت 26 – شرفش 34 – أريانة 33 – قلعة الأندلس 17



ولاية بن عروس:

بومهل 23 – فوشانة 14 – مقرين 23 – مرناق 23 – رادس 25 – الخليدية 18 – بن عروس 27 – حمام الأنف 28 – المحمدية 11



ولاية بنزرت:

منزل بورقيبة 25 – غزالة 7 – العزيب 44 – أوتيك 48 – سونين 32 – ماطر 9 – تينجة 33 – رأس الجبل 48 – العالية 50 – غار الملح 35 – جومين 18 – سجنان 10 – بنزرت 54 – سيدي أحمد 31



ولاية نابل:

بوعرقوب 50 – دار شعبان 20 – بني خيار 23 – قرمبالية 80 – الحمامات 40 – تاكلسة 12 – الميدة 17 – بني خلاد 38 – منزل بوزلفة 35 – نابل 17

وادي الزرقا 16 – سد سيدي سالم 8 – تستور 8 – مجاز الباب 14 – تبرسق 3 – عمدون 4 – باجة المحطة 9 – نفزة 5بوفيشة 27العروسة 13 – عين بوسعدية 15 – برقو 25 – بوعرادة 20 – كسرى 9العلا 7 – السبيخة 2معتمر 10 – السحلين 3حلق الوادي 11 – سيدي بوسعيد 23 – تونس قرطاج 28 – الشرقية 53طبرقة 2المرناقية 39 – طبربة 11 – شواط 35 – الجديدة 21 – البطان 9 – برج العامري 9 – منوبة 20جرادو 8 – سد وادي الرمل 4 – عين عسكر 10 – الزريبة 14 – سد وادي الكبير 45 – الفحص 10 – مقرن 6رواد 51 – سيدي ثابت 26 – شرفش 34 – أريانة 33 – قلعة الأندلس 17بومهل 23 – فوشانة 14 – مقرين 23 – مرناق 23 – رادس 25 – الخليدية 18 – بن عروس 27 – حمام الأنف 28 – المحمدية 11منزل بورقيبة 25 – غزالة 7 – العزيب 44 – أوتيك 48 – سونين 32 – ماطر 9 – تينجة 33 – رأس الجبل 48 – العالية 50 – غار الملح 35 – جومين 18 – سجنان 10 – بنزرت 54 – سيدي أحمد 31بوعرقوب 50 – دار شعبان 20 – بني خيار 23 – قرمبالية 80 – الحمامات 40 – تاكلسة 12 – الميدة 17 – بني خلاد 38 – منزل بوزلفة 35 – نابل 17