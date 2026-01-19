Babnet   Latest update 09:39 Tunis

تسجيل 80 مليمترا من الامطار في قرمبالية من ولاية نابل خلال ال24 ساعة الماضية

Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 09:35
      
شهدت الـ24 ساعة الماضية، الممتدة من 18 جانفي 2026 على الساعة 19:00 إلى 19 جانفي 2026 على الساعة 04:00 صباحًا، نزول كميات هامة من الأمطار شملت مختلف جهات البلاد، وتركزت بالخصوص على المناطق الشرقية.

وبلغت أقصى الكميات المسجلة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، 80 مليمترا في قرمبالية من ولاية نابل، تليها 54 مليمترا ببنزرت، و50 مليمترا بالعالية من ولاية بنزرت، و53 مليمترا بالشرقية من ولاية تونس.


كميات الأمطار المسجلة حسب الولايات (بالمليمتر)

ولاية باجة:

وادي الزرقا 16 – سد سيدي سالم 8 – تستور 8 – مجاز الباب 14 – تبرسق 3 – عمدون 4 – باجة المحطة 9 – نفزة 5

ولاية سوسة:
بوفيشة 27

ولاية سليانة:
العروسة 13 – عين بوسعدية 15 – برقو 25 – بوعرادة 20 – كسرى 9

ولاية القيروان:
العلا 7 – السبيخة 2

ولاية المنستير:
معتمر 10 – السحلين 3

ولاية تونس:
حلق الوادي 11 – سيدي بوسعيد 23 – تونس قرطاج 28 – الشرقية 53

ولاية جندوبة:
طبرقة 2

ولاية منوبة:
المرناقية 39 – طبربة 11 – شواط 35 – الجديدة 21 – البطان 9 – برج العامري 9 – منوبة 20

ولاية زغوان:
جرادو 8 – سد وادي الرمل 4 – عين عسكر 10 – الزريبة 14 – سد وادي الكبير 45 – الفحص 10 – مقرن 6

ولاية أريانة:
رواد 51 – سيدي ثابت 26 – شرفش 34 – أريانة 33 – قلعة الأندلس 17

ولاية بن عروس:
بومهل 23 – فوشانة 14 – مقرين 23 – مرناق 23 – رادس 25 – الخليدية 18 – بن عروس 27 – حمام الأنف 28 – المحمدية 11

ولاية بنزرت:
منزل بورقيبة 25 – غزالة 7 – العزيب 44 – أوتيك 48 – سونين 32 – ماطر 9 – تينجة 33 – رأس الجبل 48 – العالية 50 – غار الملح 35 – جومين 18 – سجنان 10 – بنزرت 54 – سيدي أحمد 31

ولاية نابل:
بوعرقوب 50 – دار شعبان 20 – بني خيار 23 – قرمبالية 80 – الحمامات 40 – تاكلسة 12 – الميدة 17 – بني خلاد 38 – منزل بوزلفة 35 – نابل 17
مقالات رأي >>