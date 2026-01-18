مفتي الجمهورية... الثلاثاء 20 جانفي 2026 مفتتح شهر شعبان 1447 هـ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663df42279f054.58107941_hnkfilmpqjoeg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن هشام بن محمود، مفتي الجمهورية التونسية، في بلاغ صادر مساء اليوم، أنّه بناءً على اعتماد الرؤية والاستئناس بالحساب في تحديد دخول الأشهر القمرية، ومع تعذّر رؤية هلال شهر شعبان مساء يوم الأحد 29 رجب 1447 هـ الموافق لـ 18 جانفي 2026 م، فإنّ مفتتح شهر شعبان المبارك لسنة 1447 هجري يكون يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026.



وتوجّه مفتي الجمهورية في ختام البلاغ بالدعاء، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يجعل مطلع شهر شعبان طالع يمن وبركة، وأن تعمّ ألطافه الأمة في المشارق والمغارب، وأن يحفظ تونس، وينظر إلى إخواننا في غزة بعين رحمته وتأييده.





