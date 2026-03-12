لاريجاني يردّ على ترامب: إشعال الحروب سهل وإنهاؤها لا يكون بالتغريدات
وجّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عبر منصة “إكس”، رداً على تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى تحقيق “نصر سريع” في الحرب.
وقال لاريجاني في منشوره إن إشعال الحروب أمر سهل، لكن إنهاءها لا يتم ببضع تغريدات، في إشارة إلى تصريحات ترامب حول ضرورة حسم الصراع في أقرب وقت.
وأكد المسؤول الإيراني أن طهران ماضية في المواجهة إلى حين تحقيق شروطها، متوعداً بأن بلاده لن تتراجع قبل أن تعترف واشنطن بما وصفه بالخطأ وتتحمل تبعاته.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل التصريحات السياسية الحادة التي تعكس اتساع رقعة الخلاف بين طهران وواشنطن.
وقال لاريجاني في منشوره إن إشعال الحروب أمر سهل، لكن إنهاءها لا يتم ببضع تغريدات، في إشارة إلى تصريحات ترامب حول ضرورة حسم الصراع في أقرب وقت.
وأكد المسؤول الإيراني أن طهران ماضية في المواجهة إلى حين تحقيق شروطها، متوعداً بأن بلاده لن تتراجع قبل أن تعترف واشنطن بما وصفه بالخطأ وتتحمل تبعاته.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل التصريحات السياسية الحادة التي تعكس اتساع رقعة الخلاف بين طهران وواشنطن.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325310