لاريجاني يردّ على ترامب: إشعال الحروب سهل وإنهاؤها لا يكون بالتغريدات

وجّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانيرسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي، وذلك عبر منصة “إكس”، رداً على تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى تحقيق “نصر سريع” في الحرب.وقال لاريجاني في منشوره إن، في إشارة إلى تصريحات ترامب حول ضرورة حسم الصراع في أقرب وقت.وأكد المسؤول الإيراني أن طهران ماضية في المواجهة إلى حين تحقيق شروطها، متوعداً بأن بلادهوتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل التصريحات السياسية الحادة التي تعكس اتساع رقعة الخلاف بين طهران وواشنطن.