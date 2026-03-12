Babnet   Latest update 18:25 Tunis

لاريجاني يردّ على ترامب: إشعال الحروب سهل وإنهاؤها لا يكون بالتغريدات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac9d4c8670a1.80275588_jlipmhqkgfeon.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 17:38 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وجّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عبر منصة “إكس”، رداً على تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى تحقيق “نصر سريع” في الحرب.

وقال لاريجاني في منشوره إن إشعال الحروب أمر سهل، لكن إنهاءها لا يتم ببضع تغريدات، في إشارة إلى تصريحات ترامب حول ضرورة حسم الصراع في أقرب وقت.

أخبار ذات صلة:
لاريجاني: المنطقة "ستغرق في الظلام" خلال 30 دقيقة في حال تدمير منظومة الطاقة الإيرانية ...

وأكد المسؤول الإيراني أن طهران ماضية في المواجهة إلى حين تحقيق شروطها، متوعداً بأن بلاده لن تتراجع قبل أن تعترف واشنطن بما وصفه بالخطأ وتتحمل تبعاته.


وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل التصريحات السياسية الحادة التي تعكس اتساع رقعة الخلاف بين طهران وواشنطن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325310

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-9
18°-9
21°-8
14°-8
15°-6
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>