تظاهرة "رمضان يجمعنا ورياضة تحفزنا" ببوعرادة يوم الاثنين 16 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b288b70e7b79.00310076_nijgmkelfhoqp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 19:14 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تنظم جمعية "أردي للثقافة والفنون" بالتنسيق مع معتمدية وبلدية بوعرادة، الدورة الثانية من تظاهرة "رمضان يجمعنا ورياضة تحفزنا" ببوعرادة، وذلك يوم الاثنين 16 مارس 2026.

وتهدف هذه التظاهرة، التي تنتظم باشراف الجامعة التونسية للرياضة للجميع، الى إحياء الروح الرياضية بين شباب المنطقة وتقوية الروابط الاجتماعية فضلا عن جعل الرياضة نمط حياة خلال شهر رمضان من خلال توفير فضاء ترفيهي وتنافسي يجمع كل فئات المجتمع في بوعرادة.


وتشهد هذه النسخة، التي تندرج في اطار تعزيز الانشطة البدنية والقيم الروحية للشهر الفضيل، تنافسا شريفا وحماسا كبيرا من خلال تنظيم دوري كرة القدم الذي يجمع تلاميذ المدارس الابتدائية ببوعرادة ومباريات كرة السلة في دورة خاصة بالأحياء.


وستشرف نخبة من الكفاءات على الجوانب الفنية والتنظيمية لهذا الحدث حيث تم تكوين لجان لضمان الشفافية وحسن سير النشاط.

وتنتظم هذه الدورة بالشراكة مع عدد من المدارس الابتدائية والمركب الرياضي ببوعرادة ودار الشباب الفارابي ودار الثقافة، الطاهر الهمامي.
