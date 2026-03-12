الجمعية التونسية لطب الكلى تنظم الأبواب المفتوحة حول التحسيس بأمراض الكلى

تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى، اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للكلى الموافق لثاني خميس من شهر مارس من كل سنة، يوم الأبواب المفتوحة حول التحسيس بأمراض الكلى في أغلب المؤسسات الاستشفائية، وذلك تحت شعار "صحة الكلى للجميع رعاية الأشخاص وحماية الكوكب"، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية، حبيب الصخيري.وأضاف حبيب الصخيري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن اليوم المفتوح ينطلق من الساعة التاسعة صباحا ويمتد كامل الفترة الصباحية وسيتم خلاله التحسيس بأهمية التشخيص المبكر للوقاية من أمراض الكلى ومختلف الأمراض ذات العلاقة.ولفت الى أهمية تنظيم القوافل الصحية في المناطق النائية والداخلية لتحفيز المواطنين للكشف عن أمراض الكلى والتقصي المبكر، معتبرا انها اكثر فاعلية وجودة من باقي الأنشطة الأخرى حسب تقديره.ودعا رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى الى أهمية التفطن الى عوامل اختطار أمراض الكلى والحرص على التشخيص المبكر عند وجود احد هذه العوامل للوقاية و لتجنب المضاعفات الصحية الوخيمة وذلك على غرار الإصابة بأمراض مزمنة او زيادة في الوزن او التدخين او الإصابة سابقا بنوبة قلبية او دماغية او وجود احد أفراد العائلة من المصابين بالفشل الكلوي او ارتفاع الكوليسترول.وأفاد في جانب آخر أنه سيتم هذه الليلة خلال موكب بتونس العاصمة الإعلان عن الكتاب الأبيض حول أمراض الكلى لافتا الى ان مضمون الكتاب الأبيض يشمل بالخصوص المفاهيم ووضعيات التدخل حول أمراض الكلى وسيتم بالمناسبة توزيعه على الادارات الجهوية للصحة لفائدة أطباء الخط الأول حتى يكون التدخل ناجعا وسليما لفائدة المرضى.