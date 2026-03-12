Babnet   Latest update 15:11 Tunis

لاريجاني: المنطقة "ستغرق في الظلام" خلال 30 دقيقة في حال تدمير منظومة الطاقة الإيرانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac9d4c8670a1.80275588_jlipmhqkgfeon.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 14:29
      
صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، بأن الشرق الأوسط "سيغرق في ظلام دامس" خلال 30 دقيقة في حال تدمير منظومة الطاقة الإيرانية.

وكتب لاريجاني على صفحته في منصة "إكس": "قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: بإمكاننا تدمير منظومة الطاقة الإيرانية خلال ساعة، لكننا لم نفعل، حسناً، إذا فعلوا، فستغرق المنطقة بأكملها في ظلام دامس في أقل من نصف ساعة، والظلام يتيح إمكانيات كبيرة لتعقب القوات الأمريكية الهاربة".
