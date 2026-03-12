Babnet   Latest update 16:32 Tunis

يوم تحسيسي بعنوان "عندما تحتفل الصحة الواحدة بعيد الفطر" يوم 16 مارس الجاري بجامعة تونس المنار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b2a7701e7d65.78690667_eqiojplnghkmf.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 15:45
      
تنظم كل من جامعة تونس المنار وكلية الطب بتونس يوما تحسيسيا بعنوان "عندما تحتفل الصحة الواحدة بعيد الفطر"، وذلك يوم الاثنين 16 مارس بمقر جامعة تونس المنار.

ويهدف هذا اللقاء إلى التوعية بأهمية التوازن الصحي خلال فترة الأعياد وتوجيه المشاركين نحو اعتماد سلوك غذائي يحد من مخاطر السمنة وما يرتبط بها من مضاعفات صحية.


ويأتي تنظيم هذه التظاهرة بمناسبة، اليوم العالمي للسمنة، الموافق ليوم 04 مارس من كل سنة واقتراب حلول عيد الفطر المبارك.


وتنعقد بالتعاون مع معهد زهير القلال للتغذية والجمعية التونسية للفيزيولوجيا السريرية.
