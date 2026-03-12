Babnet   Latest update 18:25 Tunis

تعليق تداول أسهم الشركة التونسية للبلور إبتداء من الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb9fcd1f21713.83765558_nhkqioegmjflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 17:21 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تمّ تعليق تداول أسهم الشركة التونسية للبلور ابتداء من حصّة، الخميس، بطلب من هيئة السوق المالية، وفق بلاغ أصدرته بورصة تونس للأوراق المالية.

ويأتي هذا القرار إثر إيداع طلب ترخيص لدى هيئة السوق المالية يوم 10 مارس 2026، لاقتناء كتلة أسهم أغلبية. 


ويتعلق هذا الطلب باقتناء 16204636 سهما يمثل 41،28 بالمائة من رأس مال الشركة، وذلك بسعر 13،020 دينارا للسهم الواحد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325308

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-9
18°-9
21°-8
14°-8
15°-6
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>