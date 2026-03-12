تعليق تداول أسهم الشركة التونسية للبلور إبتداء من الخميس

تمّ تعليق تداول أسهم الشركة التونسية للبلور ابتداء من حصّة، الخميس، بطلب من هيئة السوق المالية، وفق بلاغ أصدرته بورصة تونس للأوراق المالية.ويأتي هذا القرار إثر إيداع طلب ترخيص لدى هيئة السوق المالية يوم 10 مارس 2026، لاقتناء كتلة أسهم أغلبية.ويتعلق هذا الطلب باقتناء 16204636 سهما يمثل 41،28 بالمائة من رأس مال الشركة، وذلك بسعر 13،020 دينارا للسهم الواحد.