Babnet   Latest update 15:42 Tunis

الرابطة الأولى (الجولة 17): محرز المالكي حكمًا لمباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d6bf34c748226.89088105_pijgefnqlohmk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 14:34 قراءة: 0 د, 54 ث
      
عيّنت الإدارة الوطنية للتحكيم الحكم محرز المالكي لإدارة مباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي، المقرّرة غدًا الاثنين بملعب مصطفى بن جنّات بالمنستير، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما تم تعيين الحكم حسني النايلي لإدارة مباراة شبيبة القيروان والملعب التونسي، المبرمجة بعد غد الثلاثاء بملعب حمدة العواني بالقيروان، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، في إطار الجولة ذاتها.


برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة

الاثنين 19 جانفي 2026


* ملعب مصطفى بن جنّات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي
الحكم: محرز المالكي
حكم الفار: منتصر بلعربي

الثلاثاء 20 جانفي 2026

* ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – الملعب التونسي
الحكم: حسني النايلي
حكم الفار: حمزة جعيد

الأربعاء 21 جانفي 2026

* ملعب زويتن
شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي
* ملعب قابس
مستقبل قابس – الأولمبي الباجي

الخميس 22 جانفي 2026

* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – النجم الساحلي
* ملعب المتلوي
نجم المتلوي – مستقبل سليمان
* ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322090

babnet
Can 2025
 CAN 2025  20:00 Senegal CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:32
15:10
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-13
14°-11
14°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026