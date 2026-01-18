الرابطة الأولى (الجولة 17): محرز المالكي حكمًا لمباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d6bf34c748226.89088105_pijgefnqlohmk.jpg width=100 align=left border=0>

عيّنت الإدارة الوطنية للتحكيم الحكم محرز المالكي لإدارة مباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي، المقرّرة غدًا الاثنين بملعب مصطفى بن جنّات بالمنستير، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



كما تم تعيين الحكم حسني النايلي لإدارة مباراة شبيبة القيروان والملعب التونسي، المبرمجة بعد غد الثلاثاء بملعب حمدة العواني بالقيروان، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، في إطار الجولة ذاتها.







برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة

الاثنين 19 جانفي 2026





* ملعب مصطفى بن جنّات بالمنستير

الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي

الحكم: محرز المالكي

حكم الفار: منتصر بلعربي



الثلاثاء 20 جانفي 2026



* ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – الملعب التونسي

الحكم: حسني النايلي

حكم الفار: حمزة جعيد



الأربعاء 21 جانفي 2026



* ملعب زويتن

شبيبة العمران – الترجي الجرجيسي

* ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي

* ملعب قابس

مستقبل قابس – الأولمبي الباجي



الخميس 22 جانفي 2026



* ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الإفريقي – النجم الساحلي

* ملعب المتلوي

نجم المتلوي – مستقبل سليمان

* ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان – مستقبل المرسى

