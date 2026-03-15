Babnet   Latest update 14:12 Tunis

إلغاء سباقي البحرين والسعودية لفورمولا 1 في أفريل القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b67b2901cbb3.61805310_ipjgnmlkqhfoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 13:24 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ​للسيارات أن سباقي الجائزة الكبرى في البحرين والسعودية لن يقاما في ​أفريل المقبل بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وكان ‌هذا الإعلان متوقعا على نطاق واسع، وجاء في البيان ‌الصادر عن رياضة فورمولا 1 المملوكة لشركة ليبرتي ‌ميديا والاتحاد الدولي للسيارات بالإضافة إلى المنظمين المحليين أن السباقين لن يستبدلا في جدول سباقات الشهر المقبل.


وقالت مصادر إن إعادة جدولة السباقين في وقت ⁠لاحق هذا العام غير مرجحة بسبب الظروف اللوجستية والطقس، لكن البيان لم يستبعد ذلك صراحة، إذ ينخفض بهذا عدد السباقات من 24 إلى 22 سباقا هذا العام.
وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي ​لفورمولا 1 "رغم صعوبة اتخاذ هذا القرار، فإنه للأسف القرار الصحيح في هذه المرحلة بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وكان من ⁠المقرر أن تستضيف حلبة الصخير في البحرين الجولة الرابعة من الموسم في 12 أفريل تليها حلبة كورنيش جدة في السعودية في الأسبوع الموالي.
ويقام ⁠السباقان تحت الأضواء الكاشفة ليلا.
وحطت البطولة الرحال حاليا في شنغهاي قبل الانتقال إلى اليابان حيث تقام جائزة كبرى في 29 مارس.
وستكون ميامي الآن الجولة التالية بعد ذلك في 3 ماي.
وقال الاتحاد الدولي للسيارات إنه درس ‌إقامة السباقين في مواقع بديلة، لكن تقرر في النهاية إلغاؤهما.
وكذلك، لن تقام سباقات فورمولا ⁠2 وفورمولا 3 وأكاديمية فورمولا 1 النسائية المقررة في الشرق الأوسط.
ويساهم السباقان بشكل كبير في ميزانية سباقات فورمولا 1، إذ تقدر رسوم استضافة ‌البحرين وحدها بنحو 45 مليون دولار سنويا، ومن المرجح أن ⁠تكون رسوم استضافة السعودية أعلى من ذلك.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325475

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-5
18°-12
20°-9
15°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>