إلغاء سباقي البحرين والسعودية لفورمولا 1 في أفريل القادم

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ​للسيارات أن سباقي الجائزة الكبرى في البحرين والسعودية لن يقاما في ​أفريل المقبل بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.وكان ‌هذا الإعلان متوقعا على نطاق واسع، وجاء في البيان ‌الصادر عن رياضة فورمولا 1 المملوكة لشركة ليبرتي ‌ميديا والاتحاد الدولي للسيارات بالإضافة إلى المنظمين المحليين أن السباقين لن يستبدلا في جدول سباقات الشهر المقبل.وقالت مصادر إن إعادة جدولة السباقين في وقت ⁠لاحق هذا العام غير مرجحة بسبب الظروف اللوجستية والطقس، لكن البيان لم يستبعد ذلك صراحة، إذ ينخفض بهذا عدد السباقات من 24 إلى 22 سباقا هذا العام.وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي ​لفورمولا 1 "رغم صعوبة اتخاذ هذا القرار، فإنه للأسف القرار الصحيح في هذه المرحلة بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط".وكان من ⁠المقرر أن تستضيف حلبة الصخير في البحرين الجولة الرابعة من الموسم في 12 أفريل تليها حلبة كورنيش جدة في السعودية في الأسبوع الموالي.ويقام ⁠السباقان تحت الأضواء الكاشفة ليلا.وحطت البطولة الرحال حاليا في شنغهاي قبل الانتقال إلى اليابان حيث تقام جائزة كبرى في 29 مارس.وستكون ميامي الآن الجولة التالية بعد ذلك في 3 ماي.وقال الاتحاد الدولي للسيارات إنه درس ‌إقامة السباقين في مواقع بديلة، لكن تقرر في النهاية إلغاؤهما.وكذلك، لن تقام سباقات فورمولا ⁠2 وفورمولا 3 وأكاديمية فورمولا 1 النسائية المقررة في الشرق الأوسط.ويساهم السباقان بشكل كبير في ميزانية سباقات فورمولا 1، إذ تقدر رسوم استضافة ‌البحرين وحدها بنحو 45 مليون دولار سنويا، ومن المرجح أن ⁠تكون رسوم استضافة السعودية أعلى من ذلك.