ميلفين سبرينغر مؤهلا للعب لفائدة المنتخب التونسي للاواسط

أصبح الظهير الايسر لنادي سيرفيت جينيف السويسري ميلفين سبرينغر مؤهلا للعب مع المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط (تحت 20 عاما)، وفق ما أعلنت عنه الجامعة التونسية للعبة اليوم الاحد.وينتمي سبرينغر (18 عاما) لنادي سيرفيت جينيف، وهو يشغل مركز ظهير ايسر ضمن فريق أقل من 21 عاما.وخاض سبرينغر هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا.وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت قبل ذلك عن تاهيل جناح تروا الفرنسي قيس غيمبا بابوت ولاعبي وسط نادي لوهافر الفرنسي اسكندر بوزميطة ونادي كليرمون الفرنسي نوام ستروتز لللعب مع منتخب الأواسط.جدير بالتذكير ان المنتخب التونسي للاواسط يشرف على تدريبه نبيل الطرابلسي.ر-امين