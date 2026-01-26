Babnet   Latest update 10:07 Tunis

بوبكر بن عكاشة: جزء من حليب "الباكوات" المتداول في السوق حليب مجفف مستورد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69771b9a214307.07887008_mpqjgenlfkiho.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026
      
أكّد بوبكر بن عكاشة، مقدّم برنامج السانية على قناة تلفزة تي في، أنّ جزءًا من الحليب المعلّب (حليب الباكوات) المتداول حاليًا في الأسواق التونسية هو حليب مجفّف.
وقال بن عكاشة، خلال حلقة البرنامج التي بُثّت يوم الأحد:
«على مسؤوليتي نقلكم: جزء من حليب الباكوات الموجود اليوم في السوق هو غبرة مستوردة. أهوكا نقولها، وثبّتوا، وإن شاء الله نطلع غالط، وكان غالط نعتذر».
