بوبكر بن عكاشة: جزء من حليب "الباكوات" المتداول في السوق حليب مجفف مستورد
أكّد بوبكر بن عكاشة، مقدّم برنامج السانية على قناة تلفزة تي في، أنّ جزءًا من الحليب المعلّب (حليب الباكوات) المتداول حاليًا في الأسواق التونسية هو حليب مجفّف.
وقال بن عكاشة، خلال حلقة البرنامج التي بُثّت يوم الأحد:
«على مسؤوليتي نقلكم: جزء من حليب الباكوات الموجود اليوم في السوق هو غبرة مستوردة. أهوكا نقولها، وثبّتوا، وإن شاء الله نطلع غالط، وكان غالط نعتذر».
