عُثر عليها داخل منزلها: فتح بحث تحقيقي إثر وفاة طبيبة
أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس بفتح بحث تحقيقي من أجل الموت المستراب، وذلك إثر وفاة طبيبة عُثر عليها داخل منزلها بجهة الزهراء في ظروف وُصفت بالغامضة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن ظروف وملابسات الوفاة، وتحديد الأسباب الحقيقية للحادثة، وفق ما تقتضيه الأبحاث والتحقيقات الجارية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأعمال الفنية والقضائية.
