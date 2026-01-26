النائب بدر الدين القمودي يطالب بإعادة فتح التحقيق في ملف وثائق بنما
تقدّم النائب بدر الدين القمودي بسؤال كتابي إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، استنادًا إلى الفصل 145 من النظام الداخلي لـمجلس نواب الشعب، بشأن ما وصفه بـالفساد المتمثّل في التستّر على ملف وثائق بنما والجنّات الضريبية.
وذكّر القمودي، في سؤاله، بالسياق الذي كُشف فيه عن وثائق بنما، والتي نشرتها الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين خلال سنتي 2016 و2017، مشيرًا إلى أنّها تضمّنت أسماء تونسيين وأجانب اعتُبروا واجهات لتونسيين قاموا ببعث شركات في الجنّات الضريبية.
كما أشار إلى أنّ البرلمان أحدث سنة 2016 لجنة خاصة للنظر في هذا الملف، غير أنّ أعمالها لم تُسفر عن نتائج ملموسة، لافتًا إلى أنّ هذه الشركات تنشط في عدّة مجالات من بينها الإعلام والسياحة والنفط.
وتساءل النائب، في ختام سؤاله، عن مدى توجّه الوزارة الحالية لإعادة فتح التحقيق في هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات.
