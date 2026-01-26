Babnet   Latest update 13:07 Tunis

النائب بدر الدين القمودي يطالب بإعادة فتح التحقيق في ملف وثائق بنما

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/603c8ef7b2ae54.42898184_iojgkpmhnfleq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 11:44 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تقدّم النائب بدر الدين القمودي بسؤال كتابي إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، استنادًا إلى الفصل 145 من النظام الداخلي لـمجلس نواب الشعب، بشأن ما وصفه بـالفساد المتمثّل في التستّر على ملف وثائق بنما والجنّات الضريبية.

وذكّر القمودي، في سؤاله، بالسياق الذي كُشف فيه عن وثائق بنما، والتي نشرتها الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين خلال سنتي 2016 و2017، مشيرًا إلى أنّها تضمّنت أسماء تونسيين وأجانب اعتُبروا واجهات لتونسيين قاموا ببعث شركات في الجنّات الضريبية.

أخبار ذات صلة:
وليد الماجري: شخصيات سياسية وأحزاب حاكمة كانت متصالحة مع تبييض الأموال
وليد الماجري: شخصيات سياسية وأحزاب حاكمة كانت متصالحة مع تبييض الأموال...

كما أشار إلى أنّ البرلمان أحدث سنة 2016 لجنة خاصة للنظر في هذا الملف، غير أنّ أعمالها لم تُسفر عن نتائج ملموسة، لافتًا إلى أنّ هذه الشركات تنشط في عدّة مجالات من بينها الإعلام والسياحة والنفط.


وتساءل النائب، في ختام سؤاله، عن مدى توجّه الوزارة الحالية لإعادة فتح التحقيق في هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322570

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:40
15:16
12:39
07:26
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet12°
11° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-9
17°-8
18°-12
16°-12
17°-11
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/01)     1811,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/01)   27065 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>