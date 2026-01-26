اللقاء الجهوي التحضيري للملتقى الوطني للماء في دورته الثانية يوم 28 جانفي 2026 بمركز التربصات والاصطياف والتخييم شنني بولاية قابس

-تنظم جمعية نوماد 08 (المرصد التونسي للمياه) بالشراكة مع جمعية أشكال وألوان واحية، لقاءا جهويا تحضيريا، يوم الاربعاء 28 جانفي الجاري، بمركز التربصات والاصطياف والتخييم الشالة شنني بولاية قابسويأتي تنظيم هذا اللقاء في اطار الاستعداد لتنظيم الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية وتعميق النقاش حول قضايا الحق في الماء وتعزيز دور المجتمع المدني والفاعلين الجهويين في صياغة توصيات ومقترحات عمليةويتضمن البرنامج مداخلة حول واقع المياه في الواحات وعرض نتائج التقرير الراصد العربي حول موضوع الحق في الماء والتغيرات المطروحة اضافة الى نقاش مفتوحيذكر، أن الدورة الأولى للملتقى الوطني للماء في تونس، قد انتظمت بمدينة الحمامات من 25 إلى 28 أفريل 2024، بتنظيم من جمعية نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه.المرصد التونسي للمياه هو مشروع جمعياتي يعنى بالنظر في كلّ الاشكاليات والقضايا المتعلقة بحق الولوج للمياه في تونس