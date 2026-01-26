Babnet   Latest update 14:13 Tunis

اللقاء الجهوي التحضيري للملتقى الوطني للماء في دورته الثانية يوم 28 جانفي 2026 بمركز التربصات والاصطياف والتخييم شنني بولاية قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69773b4518b744.91379670_qgpefinjokmlh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026
      
-تنظم جمعية نوماد 08 (المرصد التونسي للمياه) بالشراكة مع جمعية أشكال وألوان واحية، لقاءا جهويا تحضيريا، يوم الاربعاء 28 جانفي الجاري، بمركز التربصات والاصطياف والتخييم الشالة شنني بولاية قابس

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في اطار الاستعداد لتنظيم الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية وتعميق النقاش حول قضايا الحق في الماء وتعزيز دور المجتمع المدني والفاعلين الجهويين في صياغة توصيات ومقترحات عملية


ويتضمن البرنامج مداخلة حول واقع المياه في الواحات وعرض نتائج التقرير الراصد العربي حول موضوع الحق في الماء والتغيرات المطروحة اضافة الى نقاش مفتوح


يذكر، أن الدورة الأولى للملتقى الوطني للماء في تونس، قد انتظمت بمدينة الحمامات من 25 إلى 28 أفريل 2024، بتنظيم من جمعية نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه.

المرصد التونسي للمياه هو مشروع جمعياتي يعنى بالنظر في كلّ الاشكاليات والقضايا المتعلقة بحق الولوج للمياه في تونس
