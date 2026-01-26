Babnet   Latest update 14:13 Tunis

قبلّي: استكمال مشروع قاعات العمليات والعيادات الخارجية ووحدة التعقيم المركزي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697729bab1e082.40998307_lepginkhojfmq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 14:13
      
تمّ في المستشفى الجهوي بقبلي، استكمال مشروع بناء 3 قاعات للعمليات والعيادات الخارجية، بكلفة جملية بلغت 3.7 مليون دينار.
وبهذا الإنجاز، يرتفع عدد قاعات العمليات بالمستشفى الجهوي بقبلي إلى سبع (7) قاعات عمليات جديدة لمختلف الاختصاصات الجراحية، إضافة إلى قاعة إفاقة بطاقة أربعة (4) أسرّة إنعاش جراحي. وقد تمّ تجهيزها بالتجهيزات الضرورية من قبل سلطة الإشراف، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة مساء اليوم الأحد.
 

وتؤمّن وحدة التعقيم المركزي دعم قاعات العمليات والأقسام الاستشفائية بالمستلزمات الطبية المعقّمة، بما يضمن حماية المرضى وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في التعقيم، كما تضمن الإدارة الآمنة لخدمات الرعاية الصحية عبر أنظمة فعّالة ومعتمدة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الصحّة الرامية إلى مواصلة إصلاح وتطوير البنية التحتية الصحّية بالجهات وتكريسا لرؤية رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في بناء منظومة صحيّة حديثة و متطوّرة.
ويعد هذا المشروع، حسب بلاغ وزارة الصحة، مكسبا للجهة لتخفيف عناء التنقّل على المرضى ولتحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان التكفّل السريع في مجال التدخلات الجراحية

وفي السياق ذاته، وضمن خطة وزارة الصحة لتحديث المرافق الصحية الجهوية وتوفير خدمات نوعية ورعاية ذات جودة عالية، تمّ استكمال إجراءات قبول تهيئة وتركيز تجهيزات وحدة التعقيم المركزي حيث تمّ تجهيزها بآلات حديثة ومتطورة.
