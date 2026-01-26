الدورة الثانية من معرض الباعثات الجديدات بمركز التصميم بقفصة من 30 جانفي الى 01 فيفري المقبل

تنظم، المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة، الدورة الثانية من معرض الباعثات الجديدات بمركز التصميم بقفصة، وذلك من 30 جانفي الى 01 فيفري 2026.ويهدف هذا المعرض إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز اندماجها في السوق من خلال عرض منتجات محلية مبتكرة تجمع بين الأصالة والجودة والابتكار.كما يسعى الى ابراز ابداع المرأة التونسية الشابة في مجالات الحرف والتصميم والانتاج الطبيعي.ويأتي هذا الحدث تتويجا لمسار من التكوين والتأطير والمرافقة لفائدة الباعثات الجدد وينتظم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية.