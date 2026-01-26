انتخاب النائب أيمن نقرة رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي

تم انتخاب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي أيمن نقرة، أثناء انعقاد الدورة العادية للبرلمان العربي بالقاهرة من 22 الى 24 جانفي 2026، رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.وقد شارك أعضاء المجموعة التونسية بالبرلمان العربي، وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي التي ناقشت مواضيع تمحورت بالخصوص حول تطورات الأوضاع في العالم العربي وعدد من القضايا الحيوية ذات الصلة بالملفات السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار دعم مسار العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز آليات التنسيق بين المجالس التشريعية.وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع "رؤية برلمانية عربية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الوقائية، ومذكّرة بخصوص ترتيبات عقد ورشة عمل حول "تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي العربي".فيما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع رؤية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي، واطلعت على مذكرة إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي كما استعرضت الإطار العام ومحاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لسنة 2025.من جهتها، استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عددا من المواضيع ذات الصبغة المالية والإدارية، خاصة منها دعم الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب التحضير لتنظيم المؤتمر الخاص بالاقتصاد الأزرق في الدول العربية.وتطرّقت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إلى مواضيع تهمّ بالخصوص مناقشة إعداد قانون استرشادي عربي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، ومستجدات العمل على تطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي كما تطرقت اللجنة إلى الترتيبات لعقد ورشة عمل وندوات ذات مواضيع متعددة واستعرضت تقارير التنمية المستدامة الصادرة عن جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.وذكر المجلس أن أعضاء المجموعة البرلمانية التونسية شاركوا يوم السبت 24 جانفي 2026 في أشغال الجلسة العامة، حيث أكد البرلمانيون العرب خطورة الوضع في الشرق الأوسط، داعين إلى ضرورة الدفاع عن سيادة الدول العربية واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها.كما أدانوا التدخّل الأجنبي لتغيير الأنظمة وخارطة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية التنسيق العربي والعمل المشترك لتجاوز الظرفية الصعبة.وضمّت المجموعة التونسية، وفق بلاغ المجلس، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي أيمن نقرة وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان أيمن البوغديري وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ماهر الكتاري وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب محمد اليحياوي.