جامعة تونس المنار تنظم الاربعاء 28 جانفي نهائيات الدورة الثالثة لمسابقة المبادرات المبتكرة وريادة الأعمال بمشاركة 16 فريقا

تنظم جامعة تونس المنار، يوم الأربعاء المقبل بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، فعاليات اختتام الدورة الثالثة من مسابقة "UTM-Innov" للمبادرات المبتكرة وريادة الأعمال، التي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار لدى الطلبة والخريجين وتحفيزهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية واجتماعية مستدامة.وشهدت هذه الدورة مشاركة 90 طالبًا ومتخرجًا من مختلف مؤسسات الجامعة، قدموا حوالي 40 مشروعًا في مجالات متنوعة تشمل الصحة، والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة النظيفة، والطاقة، والتعليم والخدمات المختلفة.وقد خضع المشاركون لتكوين مكثف من خلال المشاركة في ورشات عمل بالشراكة مع "مؤسسة تونس للتنمية"، إضافة إلى تأطير قانوني ولوجستي ومالي، ما مكنهم من تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ.وأفرز التقييم النهائي للمشاركين من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء من الأوساط الريادية في تونس وكيبيك، ترشح 16 فريقا لنهائي مسابقة "UTM-Innov" للمبادرات المبتكرة وريادة الأعمال.وأوضحت رئيسة لجنة تنظيم المسابقة، الأستاذة الجامعية منى مراكشي في اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن "دورة العام الحالي لهذه المسابقة شهدت زخما في المشاريع المترشّحة، إذ شملت 11 مشروعًا في طور الفكرة و5 مشاريع قدمت نماذج تطبيقية، تركز على عدة مجالات وميادين، بما في ذلك البحث في الطب الشخصي، والتطبيقات الهندسية والتأثيرات البيئية".وقالت إن "الهدف لا يقتصر فقط على إنجاز البحوث، بل يتعدّى الى تثمين نتائجها وتحويلها إلى مشاريع يمكن أن تمتد من المستوى المحلي إلى العالمي".وذكرت مراكشي، ان تقييم اختيار المشاريع المتوّجة يرتكز في المقام الأول على القدرة على التجديد وقابلية انجازها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن الهدف المحوري للمسابقة يتمثل في تحفيز الطلبة الباحثين المبادرين بغاية تحقيق فوائد تصل الى الاقتصاد وتدفع التنمية في تونس.واشادت بالمستوى العلمي المرموق للبحوث المشاركة في هذه الدورة، وتابعت قائلة "بعد تقييم دقيق من قبل لجنة التحكيم تم اختيار 16 فريقًا للتنافس في النهائيات يوم الأربعاء المقبل".ويتضمن برنامج الحفل الختامي للمسابقة، عرضا للمشاريع أمام لجنة التحكيم ثم توزيع الجوائز وسيتخلله عرض تقديمي لشركتين ناشئتين من مقاطعة الكيبيك الكندية قبل أن يختتم بفقرات للتواصل وبناء العلاقات المهنية، وفق ذات المتحدثة.ويذكر أن مسابقة "UTM-Innov" هي منصة ديناميكية تدعم الابتكار وتشجع المبادرة، في إطار دور "قطب الطالب المبادر" (P2E-UTM) الذي يوفر برامج تدريبية وإرشادًا فرديًا لمساعدة الطلبة على تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى مبادرات ناجعة اقتصاديًا واجتماعيًا.