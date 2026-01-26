لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تنتخب مكتبها
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اجتماعها الأوّل، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة.
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، أُعلن عن تركيبة مكتب اللجنة على النحو التالي:
* رئيس اللجنة: سامي الرايس
* نائب الرئيس: مراد الخزامي
* المقرّر: عماد الدين السديري
ووفق بلاغ إعلامي، فقد ترشّح لعضوية مكتب اللجنة كلّ من سامي الرايس لمنصب الرئيس، ومراد الخزامي لمنصب نائب الرئيس، وعماد الدين السديري لمنصب المقرّر.
