الرابطة الأولى – تعيينات حكّام الجولة الثامنة عشرة

الثلاثاء 27 جانفي 2026





الأربعاء 28 جانفي 2026



في ما يليلبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستُجرى علىيومي، انطلاقًا منالترجي الرياضي – الشبيبة القيروانيةالحكم:/ حكم الفار:النادي البنزرتي – شبيبة العمرانالحكم:/ حكم الفار:النادي الصفاقسي – نجم المتلويالحكم:/ حكم الفار:الترجي الجرجيسي – النادي الإفريقيالحكم:/ حكم الفار:مستقبل المرسى – مستقبل قابسالحكم:/ حكم الفار:الملعب التونسي – مستقبل سليمانالحكم:/ حكم الفار:الأولمبي الباجي – الاتحاد المنستيريالحكم:/ حكم الفار:النجم الساحلي – اتحاد بن قردانالحكم:/ حكم الفار: