الرابطة الأولى – تعيينات حكّام الجولة الثامنة عشرة
في ما يلي تعيينات حكّام مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستُجرى على دفعتين يومي الثلاثاء 27 والأربعاء 28 جانفي 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر:
الثلاثاء 27 جانفي 2026ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – الشبيبة القيروانية
الحكم: خالد قويدر / حكم الفار: سفيان الورتاني
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – شبيبة العمران
الحكم: باديس بن صالح / حكم الفار: فرج عبد اللاوي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – نجم المتلوي
الحكم: محمد علي قروية / حكم الفار: حسني النايلي
ملعب مصطفى الدويري بجربة (دون حضور الجمهور)
الترجي الجرجيسي – النادي الإفريقي
الحكم: أمير العيادي / حكم الفار: هيثم قيراط
الأربعاء 28 جانفي 2026ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – مستقبل قابس
الحكم: أمير الوصيف / حكم الفار: مجدي بلاغة
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – مستقبل سليمان
الحكم: أمين الفقير / حكم الفار: منتصر بالعربي
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري
الحكم: أسامة بن إسحاق / حكم الفار: دُرصاف القنواطي
الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – اتحاد بن قردان
الحكم: حسام بن ساسي / حكم الفار: محرز المالكي
