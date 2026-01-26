Babnet   Latest update 13:07 Tunis

بعد الذهب والفضة… البلاتين يسجّل أعلى مستوى في تاريخه

سجّلت عقود البلاتين قفزة قوية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزةً حاجز 2900 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، في ظل موجة ارتفاع واسعة شملت المعادن النفيسة.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين تسليم شهر أفريل بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 2905.8 دولارات للأونصة، بعدما كانت قد لامست قبل ذلك بقليل مستوى قياسيًا بلغ 2906.1 دولارات.


البلاديوم يواصل الصعود

وفي السياق ذاته، صعد البلاديوم بأكثر من 5 بالمائة مسجّلًا أعلى مستوى له منذ سنة 2022، حيث تجاوزت عقوده حاجز 2100 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.


وبحدود الساعة 13:42 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الفورية للبلاديوم بنسبة 5.43 بالمائة لتبلغ 2123.38 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة لشهر مارس المقبل بنسبة 6.33 بالمائة إلى 2156 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 12 أكتوبر 2022.

مستويات قياسية للذهب والفضة

وتأتي هذه الارتفاعات في وقت واصلت فيه أسعار الذهب والفضة تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، حيث تجاوز الذهب مستوى 5100 دولار للأونصة، فيما تخطّت الفضة عتبة 110 دولارات للأونصة.
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
