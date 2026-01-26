بعد الذهب والفضة… البلاتين يسجّل أعلى مستوى في تاريخه

البلاديوم يواصل الصعود



مستويات قياسية للذهب والفضة



سجّلتقفزة قوية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزةًللمرة الأولى على الإطلاق، في ظل موجة ارتفاع واسعة شملت المعادن النفيسة.وبحلول، ارتفعتتسليم شهر أفريل بنسبةلتصل إلى، بعدما كانت قد لامست قبل ذلك بقليل مستوى قياسيًا بلغوفي السياق ذاته، صعدبأكثر منمسجّلًا، حيث تجاوزت عقوده حاجزللمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.وبحدود، ارتفعتبنسبةلتبلغ، فيما صعدتبنسبةإلى، وهو أعلى مستوى منذوتأتي هذه الارتفاعات في وقت واصلت فيهتسجيل، مدفوعة بتصاعدوزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، حيث تجاوز، فيما تخطّت