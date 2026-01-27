السجن لثلاث سنوات لرجل أعمال وإطار بنكي سابق في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حقّ رجل الأعمال مراد المهدوي، مع تسليطه خطية مالية، وذلك على خلفية قضية تتعلّق بالحصول على امتيازات مالية لفائدة شركة تابعة له دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في المجال البنكي.



كما قضت المحكمة، في الملف ذاته، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حقّ إطار بنكي سابق ببنك عمومي، بعد ثبوت تورّطه في تمكين رجل الأعمال من تلك الامتيازات، وما نجم عن ذلك من إلحاق خسائر مالية بالمؤسسة البنكية.