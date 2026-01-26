الخدعة الكبرى: حين تستنجد الأوليغارشيا الطبية في تونس بالسرّ المهني...

السرّ الطبي كدرع جبائي



سيظلّتاريخًا مخزيًا في سجلّ الطب التونسي. في ذلك اليوم، أصدربيانًا بلغ من النفاق حدّ الصدمة، طالب فيه بتعليق العمل بالفوترة الإلكترونية بدعوى «السرّ الطبي» و«حماية المعطيات الصحية». ولنترجم هذا الخطاب النقابي الملتوي بوضوح:. يريدون مواصلة الجباية في الظل، التهرّب من الضرائب، واستنزاف شعب لا يتجاوز دخله اليومي اثني عشر دولارًا.يا لها من جرأة فاضحة! استدعاء السرّ الطبي لتبرير الغموض الجبائي. وكأنّ الفوترة الإلكترونية ستكشف تشخيصات المرضى، أو كأنّ الإدارة الجبائية تبحث عمّن يعاني السكري أو ارتفاع ضغط الدم. لا، أيها السادة الأطباء، ما ستكشفه الفوترة الإلكترونية هو، وكم من رزم نقدية تختفي يوميًا في جيوبكم دون أثر، على حساب أفقر الفئات.يتحدّث بيان العمادة عن «إجراءات معقّدة وقسرية فُرضت دون تشاور». لكنّ القانون، بطبيعته، قسري على من يرفض احترامه.لم يُستشر قبل فرض الأداء على القيمة المضافة.الذي يُقتطع أجره من المنبع لم يُسأل رأيه. فلماذا يستحقّ الأطباء، الذين تكوّنوا مجانًا على حساب الشعب التونسي، معاملة تفضيلية؟في بلد لا يتجاوز فيه الدخل السنوي المتوسّط، يجني بعض الأطباءالبالغ مئتي دولار. عشرة آلاف دولار شهريًا، وأحيانًا أكثر، تُنتزع من شعب يُجبر على الاختيار بين العلاج وإطعام أطفاله. وهذه الثروات المبنية على آلام البشر، يريد أصحابها إبقاءها مخفيّة، «لا حسّ ولا خبر».عائشة، عاملة نظافة في الثامنة والخمسين، اضطرت إلى اقتراضلزيارة طبيب روماتيزم. تقول، والدموع في عينيها: «لم ينظر إليّ إلا ثواني، كتب لي أدوية باهظة، ولم يمنحني أي وصل». وتضيف: «عندما طلبت فاتورة، قال إن السعر سيكون أعلى». ذلك الطبيب يقود سيارة بورش. عائشة تمشي ساعة كاملة لتوفّرثمن الحافلة.صلاح، متقاعد مصاب بالسكري، باع خاتم زوجته الراحلة ليتمكّن من دفع أجر طبيب قلب خاص، بعد انتظار دام تسع ساعات في الاستعجالي العمومي.، دون أي أثر. «قال لي الطبيب عد الشهر القادم. وبأي مال؟» يتساءل. ذلك الطبيب يملك ثلاث عيادات. صلاح يعيش في غرفة بلا تدفئة.أين هم أطباء السبعينات الأجانب، أولئك البولنديون واليوغوسلافيون الذين جابوا القرى التونسية بحقائب مهترئة، يعالجون مجانًا، ينامون في بيوت الأهالي، ويقتسمون الخبز اليابس مع الفلاحين؟ أولئك جسّدوا فعلًا. لم يطلبوا امتيازات، لم يسعوا إلى ثراء، عملوا بكرامة وتواضع.أما اليوم، فإنّ خلفاءهم التونسيين، المتكوّنين في جامعات موّلها دافعو الضرائب، يرفضون حتى. حوّلوا الطب إلى تجارة فاخرة، والعيادات إلى محلات حصرية للأغنياء، والصحة إلى سلعة لا يطالها إلا أهل النفوذ.وتتمادى عمادة الأطباء في الادعاء بأنّ الفوترة الإلكترونية «قد تدفع بعض الأطباء إلى التوقف عن العمل»، بما يهدّد «حق المواطنين في النفاذ إلى العلاج». يا له من ادعاء فاحش! وكأنّ أطباء يجنون ثروات غير مصرّح بها سيتخلّون عن مداخيلهم الملكية فقط لأنّ الدولة تطالبهم بدفع الضرائب مثل سائر المواطنين.إنه: «اتركونا نتهرّب أو نتخلّى عن المرضى». لكن الحقيقة أنّهم. المستشفيات العمومية هُجرت لصالح العيادات الخاصة المربحة. المناطق الريفية تعيش بلا أطباء منذ عقود. النفاذ إلى العلاج متدهور أصلًا، لا بسبب الفوترة الإلكترونية، بل بسببيعلن المجلس «استعداده الكامل لحوار بنّاء». نعرف هذا الأسلوب: كسب الوقت، تمييع القضايا، تشكيل لجان لا تنتهي. وفي الأثناء، يستمرّ تداول النقد خفية، وتظلّ المداخيل مخفية، والضرائب غير مدفوعة.لا، أيها السادة،. القانون موجود، ويجب تطبيقه. دون استثناء، دون امتيازات، دون التفاف. لستم طبقة فوق المساءلة. أنتم مواطنون تونسيون، مدينون للشعب الذي موّل تعليمكم، وللدولة التي منحتكم حقّ الممارسة.يرفضون الشفافية في بلد يفتقر إلى كل شيء: مدارس آيلة للسقوط، طرقات قاتلة، ومستشفيات بلا شاش معقّم. كل دينار يُخفى هو دينار مسروق من أطفال تونس، ومن المرضى المزمنين، ومن المسنّين المتروكين لمصيرهم.على الدولة التونسية أن تصمد.. يجب تطبيق الفوترة الإلكترونية فورًا في القطاع الطبي، ومن يرفض الامتثال يجب أن. إنها مسألة عدالة، وكرامة وطنية، وبقاء دولة أنهكتها نخبها.للأطباء التونسيينفي ذمّتهم تجاه شعبهم.وقد حان وقت سداده.ترجمة للنص الأصلي