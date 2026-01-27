الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

ملاحظة: جميع المباريات تنطلق على الساعة 14:00.

تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مقابلاتلبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقًا من الساعة، وفي ما يلي البرنامج الكامل مع تعيينات الحكّام والنقل التلفزي:الحكم: خالد قويدرحكم الفار: سفيان الورتانيالنقل:الحكم: محمد علي قرويةحكم الفار: حسني النايليالنقل:(11657)الحكم: باديس بن صالححكم الفار: فرج عبد اللاويالنقل:(تسجيل – 16:00)الملعب: مصطفى الدوري بجربةالحكم: أمير العياديحكم الفار: هيثم قيراطالنقل:(10873)