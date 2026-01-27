Babnet   Latest update 09:13 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقًا من الساعة 14:00، وفي ما يلي البرنامج الكامل مع تعيينات الحكّام والنقل التلفزي:

* الترجي الرياضي – شبيبة القيروان

الحكم: خالد قويدر
حكم الفار: سفيان الورتاني
النقل: الوطنية الأولى


* النادي الصفاقسي – نجم المتلوي
الحكم: محمد علي قروية
حكم الفار: حسني النايلي
النقل: الوطنية الثانية (11657)

* النادي البنزرتي – شبيبة العمران
الحكم: باديس بن صالح
حكم الفار: فرج عبد اللاوي
النقل: الوطنية الثانية (تسجيل – 16:00)

* الترجي الجرجيسي – النادي الإفريقي
الملعب: مصطفى الدوري بجربة
الحكم: أمير العيادي
حكم الفار: هيثم قيراط
النقل: الوطنية الثانية (10873)
ملاحظة: جميع المباريات تنطلق على الساعة 14:00.
