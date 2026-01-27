الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انطلاقًا من الساعة 14:00، وفي ما يلي البرنامج الكامل مع تعيينات الحكّام والنقل التلفزي:
* الترجي الرياضي – شبيبة القيروان
الحكم: خالد قويدر
حكم الفار: سفيان الورتاني
النقل: الوطنية الأولى
* النادي الصفاقسي – نجم المتلوي
الحكم: محمد علي قروية
حكم الفار: حسني النايلي
النقل: الوطنية الثانية (11657)
* النادي البنزرتي – شبيبة العمران
الحكم: باديس بن صالح
حكم الفار: فرج عبد اللاوي
النقل: الوطنية الثانية (تسجيل – 16:00)
* الترجي الجرجيسي – النادي الإفريقي
الملعب: مصطفى الدوري بجربة
الحكم: أمير العيادي
حكم الفار: هيثم قيراط
النقل: الوطنية الثانية (10873)
ملاحظة: جميع المباريات تنطلق على الساعة 14:00.
