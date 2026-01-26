Babnet   Latest update 22:25 Tunis

وزارة الصحة: نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح لطفل بمستشفى البشير حمزة للأطفال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6977d3bfa4ab54.02782650_iejonlqpfhmgk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 21:48 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، عن إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف بـمستشفى البشير حمزة للأطفال.

وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، بأنّ العملية تكلّلت بالنجاح وأُنجزت في ظروف طبية طيبة، مؤكدة أنّ هذا الإنجاز جاء ثمرة تضافر جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية بقسم جراحة القلب للأطفال، تحت إشراف الأستاذ فاكر غديرة.


كما تمّت العملية بالتعاون مع:


* قسم التخدير والإنعاش برئاسة الأستاذ مهدي طريفة
* قسم الإنعاش الطبي برئاسة الأستاذ خالد المنيف
>

واعتبرت الوزارة أنّ هذا الحدث يمثّل خطوة مفصلية في دعم الخدمات المتخصصة في طب وجراحة القلب للأطفال، ويُعزّز قدرة المستشفى على تقديم رعاية دقيقة ومتقدّمة، بما يكرّس حقّ أطفال تونس في العلاج المتطوّر داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، وفق نصّ البلاغ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322613

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:40
15:17
12:39
07:26
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet14°
11° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
18°-8
17°-13
16°-13
17°-12
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/01)     1811,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/01)   27065 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>