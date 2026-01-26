وزارة الصحة: نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح لطفل بمستشفى البشير حمزة للأطفال
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، عن إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف بـمستشفى البشير حمزة للأطفال.
وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، بأنّ العملية تكلّلت بالنجاح وأُنجزت في ظروف طبية طيبة، مؤكدة أنّ هذا الإنجاز جاء ثمرة تضافر جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية بقسم جراحة القلب للأطفال، تحت إشراف الأستاذ فاكر غديرة.
كما تمّت العملية بالتعاون مع:
* قسم التخدير والإنعاش برئاسة الأستاذ مهدي طريفة
* قسم الإنعاش الطبي برئاسة الأستاذ خالد المنيف
واعتبرت الوزارة أنّ هذا الحدث يمثّل خطوة مفصلية في دعم الخدمات المتخصصة في طب وجراحة القلب للأطفال، ويُعزّز قدرة المستشفى على تقديم رعاية دقيقة ومتقدّمة، بما يكرّس حقّ أطفال تونس في العلاج المتطوّر داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، وفق نصّ البلاغ.
