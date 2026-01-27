مدنين: المجلس الجهوي يعلّق نشاطه مؤقتا على خلفية تعطيل عمله والمس من استقلاليته

قرر المجلس الجهوي بمدنين تعليق نشاطه مؤقتا على خلفية ما يشهده من تعطيل متواصل لعمله وتدخلات تمس من استقلاليته في متابعة مشاغل الجهة وعرقلة مهامه وذلك وفق بيان اصدره خلال جلسة عقدها يوم امس الاثنين انتهت بموافقة 6 اعضاء من 8 اعضاء على هذا القرار .كما تضمن البيان الذي تحصلت صحفية "وات" على نسخة منه، تاكيد المجلس انّ قراره تعليق نشاطه، ياتي في اطار الدفاع على استقلالية المؤسسة الجهوية وحماية شرعيتها مع التمسك باحترام القانون والاحتكام الى الاطر القانونية في معالجة هذا الوضع.واكد رئيس المجلس الجهوي محمد ناجي في تصريح لصحفية "وات" ان قرار التعليق لا يمنعه القانون وهو قرار تم اتخاذه في محضر جلسة بالاغلبية دون ان يتعارض مع قوانين الدولة، موضحا انه جاء على ضوء مناخ لا يشجع على العمل من تدخل في استقلالية المجلس ومحاولات توجيه انشطته وتسليط عراقيل تحد من حركته واعماله مع اقصاء ممنهج له.واضاف ان المجلس يسعى الى ان يكون في مستوى انتظارات مواطن انتخبه وان يلامس مشاغله ويقترب منه ليلعب دوره في تقديم الاضافة وخدمة الشان العام والمواطن دون مصالح شخصية او طموحات ذاتية ودون اي توجيه او اتخاذ قرار بل ممارسة وظيفته كسلطة اقتراح وليس سلطة قرار.واشار رئيس المجلس الى ان تعليق النشاط يبقى مؤقتا ولم يحدد اجله الى حين التواصل مع السلط المركزية وتوجيه المراسلات اللازمة والتفاعل الايجابي مع مطلب المجلس وتصحيح ما وصفه من اخطاء.ومن جهتها افادت مصالح الولاية صحفية "وات" بان السلط الجهوية في تواصل مستمر مع كافة المجالس النيابة لتوفير افضل ظروف العمل وتجسيم العمل التشاركي، بما يمكّن من متابعة مشاغل المواطنين عن قرب وتحقيق الاهداف التنموية والاجتماعية، وفقا للارادة السياسية ولمقومات الدولة الاجتماعية وفي اطار التراتيب القانونية المنظمة لعمل هذه المجالس.