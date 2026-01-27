بطولة العالم للفرق لكرة الطاولة "لندن 2026": المنتخب التونسي للأكابر والكبريات في المجموعة السابعة
وضعت قرعة بطولة العالم للفرق لكرة الطاولة «لندن 2026»، التي أُجريت أمس الاثنين بالعاصمة البريطانية، المنتخب التونسي للأكابر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الهند وسلوفاكيا وغواتيمالا، فيما سيكون المنتخب التونسي للكبريات في المجموعة السابعة أيضًا رفقة منتخبات السويد وكندا وسريلانكا.
وكانت تونس قد ضمنت تأهلها إلى بطولة العالم للفرق انطلاقًا من بطولة إفريقيا للفرق (أكابر وكبريات) التأهيلية للمونديال، التي احتضنتها القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 12 إلى 19 أكتوبر 2025.
وضمن منتخب الكبريات، المتكوّن من فدوى القارصي وعبير الحاج صالح ومرام الزغلامي وآلاء السعيدي وبلقيس السويسي، تأهله إلى المونديال عقب بلوغه ربع نهائي البطولة القارية. كما تأهل منتخب الأكابر، الذي يضم مشعل صبحي وبوبكر بوراس ويوسف العيدلي ووسيم الصيد وأمير الصيد، بعد وصوله بدوره إلى الدور ذاته.
ويُشار إلى أن بطولة العالم ستُقام في لندن خلال الفترة الممتدة من 28 أفريل إلى 10 ماي 2026، وذلك في إطار الاحتفال بمئوية تأسيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.
