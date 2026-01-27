Babnet   Latest update 15:17 Tunis

انتهاء أشغال تهيئة مقر المحكمة الإدارية بتونس العاصمة

أعلنت المحكمة الإدارية عن انتهاء أشغال تهيئة مقرها المركزي بنهج الدباغين بالعاصمة، بهدف تحسين ظروف نفاذ المواطنين الى الخدمات القضائية من خلال توفير فضاءات مريحة تضمن وتراعي الخصوصية اللازمة.

وبينت المحكمة في بلاغ لها تم نشره على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن التهيئة التى شملت كل من فضاءات الاستقبال والتوجيه والإرشاد، تمت حسب معايير علامة "مرحبا" لضمان جودة الخدمات.


وأكدت أنه تم تأمين المقر بكاميرات مراقبة لضمان السلامة وحماية المنشآت والمستفدين ، وتزويده بشاشة ديناميكية لعرض جدول الجلسات ومآلاتها والتصريح بالأحكام .


كما تم برمجة ومضات تحسيسية حول النفاذ الى القضاء الاداري عامة والى الاعانة القضائية خاصة ، وفق ما جاء في نفس البلاغ ، إضافة الى تخصيص مكتب جديد للاعانة القضائية لتسهيل نفاذ أنجع لها من الفئات الهشة .

يشار إلى أن اشغال التهيئة تمت في إطار مشروع المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية ضمن أطر التعاون بين المحكمة الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.  
