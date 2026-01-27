Babnet   Latest update 22:17 Tunis

محكمة التعقيب ترفض الطعون وتؤيّد الحكم الاستئنافي في قضية وفاة محبّ النادي الإفريقي عمر العبيدي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/omarlaabidiii.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 22:04 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قضت محكمة التعقيب، مساء اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، برفض جميع الطعون المقدّمة ضد الحكم الاستئنافي الصادر في قضية وفاة محبّ النادي الإفريقي عمر العبيدي، وبذلك أقرت الحكم الاستئنافي القاضي بسنة سجنا مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حقّ 12 متهما.

ويُذكر أنّ عمر العبيدي توفي غرقًا في وادي رادس مليان قرب ملعب رادس، خلال شهر مارس من سنة 2018، في حادثة أثارت حينها جدلًا واسعًا وتفاعلات كبيرة في الأوساط الرياضية والرأي العام.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322684

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:17
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
19°-12
15°-12
17°-12
16°-9
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>