محكمة التعقيب ترفض الطعون وتؤيّد الحكم الاستئنافي في قضية وفاة محبّ النادي الإفريقي عمر العبيدي
قضت محكمة التعقيب، مساء اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، برفض جميع الطعون المقدّمة ضد الحكم الاستئنافي الصادر في قضية وفاة محبّ النادي الإفريقي عمر العبيدي، وبذلك أقرت الحكم الاستئنافي القاضي بسنة سجنا مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حقّ 12 متهما.
ويُذكر أنّ عمر العبيدي توفي غرقًا في وادي رادس مليان قرب ملعب رادس، خلال شهر مارس من سنة 2018، في حادثة أثارت حينها جدلًا واسعًا وتفاعلات كبيرة في الأوساط الرياضية والرأي العام.
