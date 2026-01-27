جامعة منوبة تنظّم "يوم الباحثين الشبان" للتعريف بمختلف البرامج والفرص المتاحة لطلبة الدكتوراه

احتضنت المدرسة العليا للتجارة بمنوبة، اليوم الثلاثاء، تظاهرة "يوم الباحثين الشبان"، ببادرة من جامعة منوبة وبالتعاون مع مدرسة الدكتوراه "اقتصاد تجارة محاسبة مالية تصرف"، وذلك في إطار الإحاطة بطلبة الدكتوراه والباحثين الشبان، وتعريفهم بمختلف البرامج والفرص المتاحة لهم.وأفادت مديرة الشؤن الاكاديمية والشراكة العلمية بجامعة منوبة نادية العامري، في تصريح لصحفية "وات"، بأن هذه التظاهرة السنوية، التي تنظمها الجامعة ومدارس الدكتوراه الثلاثة التابعة لها، أيام 27 جانفي و29 جانفي و02 فيفري، تستقبل المسجلين بمرحلة الدكتوراه، وتعمل على تقديم دراسات الدكتوراه في تونس وعلى مستوى جامعة منوبة، والفرص المتاحة لهم على غرار الإشراف المزدوج ومنح التداول، وبرامج التبادل عن طريق اتفاقيات التبادل.وتوفّر جامعة منوبة وفق العامري، 16 شهادة دكتوراه تحت اشراف ثلاث مدارس دكتوراه متعددة الاختصاصات "اقتصاد تجارة محاسبة مالية تصرف" واتصال ثقافة تراث" و"تكنولوجيات الإعلامية والاتصال والتصميم والبيئة" بـ16 مؤسسة جامعية تضم وحدتي بحث و28 مخبر بحث علمي نشيط.وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين للسنة الجامعية المنقضية على مستوى سنوات الدكتوراه الثلاث الأولى 871 طالبا وطالبة دون اعتبار حالات التمديد لسنوات رابعة وخامسة، و342 طالبا وطالبة منهم في اختصاصات شهادات الدكتوراه كلية الآداب والفنون والانسانيات، و151 طالب وطالبة في اختصاصات المدرسة العليا للتجارة، و136 في اختصاصات المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية، ويتوزع باقي العدد بتفاوت بين بقية المؤسسات الجامعية الراجعة لجامعة منوبة بالنظر.من جهتها، أبرزت مديرة مدرسة الدكتوراه بالنيابة ومديرة المدرسة العليا للتجارة، نادية عبعوب الورتاني، أن التظاهرة الموجهة للباحثين والباحثات من الشباب تستعرض الفرص الجديدة، وخاصة في مستوى التبادل، وقد تم الحرص خلال السنة الدراسية الجديدة على امضاء اتفاقيات جديدة مع عدد من المؤسسات الجامعية الاجنبية، وتم مؤخرا أيضا إمضاء اتفاقية جديدة مع مؤسسة فرنسية وستعقبها قريبا اتفاقية جديدة في نفس البلد، كما تم فتح 3 عقود تميّز لدراسات الدكتوراه لتمكين عدد من الطلبة المتميزين من مواصلة أبحاثهم بمخابر البحث وفق عقد وأجر شهري.وقد تضمّن يوم الباحثين الشبان أيضا، تقديم خدمات المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني لفائدة الباحثين، وعرض توصيات خاصة بالانتاجات العلمية والتصنيفات الجامعية وإشعاع الباحثين وهياكل البحث، وتقديم البرمجية الخاصة بمكافحة الانتحال العلمي، وتقديم التجمعات البحثية في إطار مشروع "دراسة".يذكر أن التظاهرة تتواصل بكلية الآداب بمنوبة يوم 29 جانفي، ثم المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية يوم 02 فيفري القادم، وذلك حرصا على تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة والباحثين من المشاركة والاستفادة.