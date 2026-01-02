Babnet   Latest update 07:38 Tunis

عمدة نيويورك زهران ممداني يصدم الكيان بأول قرار بعد تنصبيه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69575c32c3e409.69706116_iheqokfmjglpn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 06:47
      
وقع عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني أول أمر تنفيذي في ولايته يلغي جميع أوامر سلفه إريك آدامز الصادرة بعد اتهامه بالفساد الفيدرالي في سبتمبر 2024، بينها ما يتعلق بإسرائيل.

ويشمل الأمر التنفيذي الذي وقعه ممداني، إلغاء حظر مقاطعة إسرائيل الذي كان آدامز قد فرضه في فيفري 2024، إلى جانب إلغاء اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء "ذكرى المحرقة" لمعاداة السامية، الذي يصنف بعض أشكال انتقاد الدولة الإسرائيلية على أنه معاداة للسامية.


وأوضح ممداني أن هدف هذا القرار هو ضمان "بداية جديدة" لإدارته، مشيرا إلى أن "اليوم يمثل الخطوة الأولى في بناء حكومة تعمل لصالح جميع سكان نيويورك". وأضاف أن أوامر آدامز التي تم إلغاؤها صدرت في فترة فقد فيها الأخير ثقة الجمهور، خاصة بعد اتهامه جنائيا.
وقال ممداني: "كان ذلك التاريخ بمثابة نقطة تحول في حياة العديد من سكان نيويورك، حيث قرروا أن السياسة لم تعد تعني لهم شيئا". واعتبر أن إلغاء هذه الأوامر يعد تصحيحا لمسار الحوكمة بما يتماشى مع قيم الشفافية والعدالة والحرية.
