الشكندالي: خفض الفائدة خطوة إيجابية لكنها غير كافية دون إصلاحات هيكلية

افتتحت إذاعة الجوهرة، ضمن فقرة Arrière-plan، السنة الإدارية الجديدة 2026 بملف مالي واقتصادي ثقيل، تمحور حول قرار البنك المركزي التونسي التخفيض في نسبة الفائدة المديرية من 7.5% إلى 7%، وما يحمله هذا القرار من دلالات على مستوى السياسة النقدية، وانعكاساته المحتملة على الدورة الاقتصادية، الاستثمار، والقدرة الشرائية.



وقد استضافت الفقرة الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، الذي قدّم قراءة تحليلية شاملة للقرار، في سياق تقييم سنة مالية منقضية واستشراف أخرى مقبلة.



اعتبر رضا الشكندالي أن، كانت قائمة على التخوّف الشديد من عودة التضخم المالي. وأوضح أن هذه السياسة، وهما:في مقابل ذلك، بيّنت المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن، وهو ما لا يضمن ديمومة النمو.أبرز الشكندالي أن البنك المركزي توفّر له، إذ:* بلغت: 7.5% قبل التخفيض* بلغت: 4.9%وهو ما يجعلحتى بعد التخفيض، ولا يشجع – حسب رأيه – على الاقتراض الاستهلاكي المفرط.كما أشار إلى أنمن البنك المركزي يتضمّن، ما يعني أنوصف الشكندالي القرار بأنه، مذكّرا بأن مجلس إدارة البنك المركزي كان يعاني في فترة سابقة منقبل تعيين عضوين جديدين.ورغم ذلك، اعتبر أن التخفيض بـيبقى:عبر تخفيف الأقساط الشهرية للقروضمن خلال تقليص كلفة التمويل* خاصة وأنشدّد الشكندالي على أن، موضحا أن تونس تحتل المرتبة الثانية بعد مصر، في حين تسجّل دول أخرى نسبا أدنى بكثير، على غرار:* الأردن* البحرين* قطر* الجزائر* المغربوبيّن أنيهدف نظريا إلى، لكنه في الواقعبسبب الكلفة المرتفعة.انتقد الشكندالي ما اعتبره، مبرزا أن البنك المركزي:* يضغط علىعبر نسب فائدة مرتفعة* وفي المقابل، يموّل(حوالي 25 مليار دينار خلال ثلاث سنوات)* بنسبة فائدة صفرية* وفترة إمهال بثلاث سنوات* لتمويلوتساءل:مشددا على أنأوضح الشكندالي أن، بل إلى:* ضعف العرض في سوق السلع والخدمات* ارتفاع الجباية* العراقيل الإدارية أمام الاستثماروبالتالي، فإندون تنسيق فعلي مع السياسات الاقتصادية العامة.توقّف الخبير عند رقم، واعتبره:* مؤشرا علىوربط ذلك بعدة عوامل، من بينها:* قانون الشيكات الجديد* الانتقال من الشيكات غير المستخلصة إلى الكمبيالات* التوسع في المعاملات النقديةواعتبر أن هذه السياسات، لأنها لا تتحكم إلا في السوق المنظمة، في حين يتوسّع الاقتصاد غير المنظم خارج نطاقها.خلص رضا الشكندالي إلى أن، ما لم تُرافقها:* إصلاحات عميقة في الاقتصاد الحقيقي* تنسيق فعلي بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية* مراجعة السياسات التي تغذّي الاقتصاد الموازيوختم بالقول إن