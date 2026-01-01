رادس : يزهق روح جاره طعنا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت الوحدات الأمنية بجهة رادس، أمس، من إلقاء القبض على شاب أقدم على قتل جاره طعنا باستعمال سكين، وذلك على خلفية مناوشة نشبت بين الطرفين.



وبحسب ملف القضية، فإنّ الضحية مهاجر بالخارج وكان قد عاد مؤخرا إلى تونس لحضور حفل عائلي بجهة رادس، قبل أن يتحوّل خلاف بينه وبين الجاني إلى شجار، انتهى بتعرّضه إلى طعنة قاتلة.







وقد تمّ نقل جثة الضحية إلى مصالح الطب الشرعي قصد إخضاعها للتشريح وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المتهم.