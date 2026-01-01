وزارة المالية تنشر رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية بداية من سنة 2026 إلى 31 مارس 2031

نشرت وزارة المالية رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية الراجعة للدولة، والمنصوص عليها بالقانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.



ووفق قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤرخ في 30 ديسمبر 2025، تم ضبط رزنامة خلاص أصل الديون الجبائية المتبقية بذمة المطالبين بها، سواء من الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين، إضافة إلى الخطايا الإدارية، وذلك حسب قيمة الدين وعدد الأقساط الممتدة إلى غاية 31 مارس 2031.



الأشخاص المعنويون (الشركات والمؤسسات)



الأشخاص الطبيعيون (الأفراد)



الخطايا الإدارية



* إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل لا يفوق، يُدفع علىفي أجل أقصاه* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، الأجل الأقصى لهما* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ التي تتجاوزتُدفع على، خلال الفترة منإلى* إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل لا يفوق، يُدفع علىفي أجل أقصاه* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، الأجل الأقصى لهما* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ التي تتجاوزتُدفع على، خلال الفترة منإلىتُضبط رزنامة دفعمن مبلغ الخطايا الإدارية المتبقي للاستخلاص كما يلي:* إذا كان المبلغ لا يفوق، يُدفع علىفي أجل أقصاه* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، الأجل الأقصى لهما* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ المتراوحة بينتُدفع على، خلال الفترة منإلى* المبالغ التي تتجاوزتُدفع على، خلال الفترة منإلى