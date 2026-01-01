وزارة المالية تنشر رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية بداية من سنة 2026 إلى 31 مارس 2031
نشرت وزارة المالية رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية الراجعة للدولة، والمنصوص عليها بالقانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
ووفق قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤرخ في 30 ديسمبر 2025، تم ضبط رزنامة خلاص أصل الديون الجبائية المتبقية بذمة المطالبين بها، سواء من الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين، إضافة إلى الخطايا الإدارية، وذلك حسب قيمة الدين وعدد الأقساط الممتدة إلى غاية 31 مارس 2031.
ووفق قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤرخ في 30 ديسمبر 2025، تم ضبط رزنامة خلاص أصل الديون الجبائية المتبقية بذمة المطالبين بها، سواء من الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين، إضافة إلى الخطايا الإدارية، وذلك حسب قيمة الدين وعدد الأقساط الممتدة إلى غاية 31 مارس 2031.
الأشخاص المعنويون (الشركات والمؤسسات)* إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل لا يفوق 5.000.000 د، يُدفع على قسط واحد في أجل أقصاه 30 جوان 2026.
* المبالغ المتراوحة بين 5.000.001 و10.000.000 د تُدفع على قسطين ثلاثيين، الأجل الأقصى لهما 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026.
* المبالغ المتراوحة بين 10.000.001 و50.000.000 د تُدفع على 4 أقساط ثلاثية، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027.
* المبالغ المتراوحة بين 50.000.001 و100.000.000 د تُدفع على 6 أقساط ثلاثية، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027.
* المبالغ المتراوحة بين 100.000.001 و200.000.000 د تُدفع على 8 أقساط ثلاثية، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028.
* المبالغ المتراوحة بين 200.000.001 و500.000.000 د تُدفع على 12 قسطاً ثلاثياً، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029.
* المبالغ المتراوحة بين 500.000.001 و1.000.000.000 د تُدفع على 16 قسطاً ثلاثياً، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030.
* المبالغ التي تتجاوز 1.000.000.000 د تُدفع على 20 قسطاً ثلاثياً، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031.
الأشخاص الطبيعيون (الأفراد)* إذا كان المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل لا يفوق 200.000 د، يُدفع على قسط واحد في أجل أقصاه 30 جوان 2026.
* المبالغ المتراوحة بين 200.001 و1.000.000 د تُدفع على قسطين ثلاثيين، الأجل الأقصى لهما 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026.
* المبالغ المتراوحة بين 1.000.001 و5.000.000 د تُدفع على 4 أقساط ثلاثية، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027.
* المبالغ المتراوحة بين 5.000.001 و20.000.000 د تُدفع على 6 أقساط ثلاثية، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027.
* المبالغ المتراوحة بين 20.000.001 و50.000.000 د تُدفع على 8 أقساط ثلاثية، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028.
* المبالغ المتراوحة بين 50.000.001 و100.000.000 د تُدفع على 12 قسطاً ثلاثياً، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029.
* المبالغ المتراوحة بين 100.000.001 و200.000.000 د تُدفع على 16 قسطاً ثلاثياً، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030.
* المبالغ التي تتجاوز 200.000.000 د تُدفع على 20 قسطاً ثلاثياً، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031.
الخطايا الإداريةتُضبط رزنامة دفع 50 بالمائة من مبلغ الخطايا الإدارية المتبقي للاستخلاص كما يلي:
* إذا كان المبلغ لا يفوق 100.000 د، يُدفع على قسط واحد في أجل أقصاه 30 جوان 2026.
* المبالغ المتراوحة بين 100.001 و500.000 د تُدفع على قسطين ثلاثيين، الأجل الأقصى لهما 30 جوان 2026 و30 سبتمبر 2026.
* المبالغ المتراوحة بين 500.001 و1.000.000 د تُدفع على 4 أقساط ثلاثية، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2027.
* المبالغ المتراوحة بين 1.000.001 و5.000.000 د تُدفع على 6 أقساط ثلاثية، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 30 سبتمبر 2027.
* المبالغ المتراوحة بين 5.000.001 و10.000.000 د تُدفع على 8 أقساط ثلاثية، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2028.
* المبالغ المتراوحة بين 10.000.001 و50.000.000 د تُدفع على 12 قسطاً ثلاثياً، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2029.
* المبالغ المتراوحة بين 50.000.001 و100.000.000 د تُدفع على 16 قسطاً ثلاثياً، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2030.
* المبالغ التي تتجاوز 100.000.000 د تُدفع على 20 قسطاً ثلاثياً، خلال الفترة من 30 جوان 2026 إلى 31 مارس 2031.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321201