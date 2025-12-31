Babnet   Latest update 21:08 Tunis

وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 من الخميس غرة جانفي إلى السبت 3 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695579743b96d1.02527229_hkegmoifplnjq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 20:28 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان، الأربعاء، عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2، خلال الفترة الممتدّة من الخميس 1 جانفي إلى السبت 3 جانفي 2026، وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (القسط عدد 3).

وأفاد بلاغ الوزارة أنّه سيتمّ:


* يوم الخميس غرة جانفي: غلق جزء من الطريق المؤدّي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من تونس، من الساعة السابعة صباحًا إلى منتصف النهار.
* يوم الجمعة 2 جانفي: غلق جزء من الطريق بداية من المفترق في اتجاه سوق السيّارات باليهودية، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الزوال.

* يوم السبت 3 جانفي: غلق جزء من الطريق المؤدّي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من اليهودية، من الساعة السابعة صباحًا إلى منتصف النهار.

مسالك بديلة وتوصيات

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لمستعملي الطريق العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية، والدخول إلى المروج 2 عبر الطريق الوقتية المحدثة للغرض، إلى جانب استغلال الطرقات البلدية المتفرعة.

ودعت الوزارة، في هذا الصدد، مستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة على مستوى الأشغال واحترام العلامات المرورية الدالّة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321189

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Algerie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Soudan CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Gabon CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Mozambique CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 | 11 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:15
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-10
18°-10
20°-11
19°-13
  • Avoirs en devises 24796,8
  • (31/12)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (31/12)
  • 1 $ = 2,88037 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026
1