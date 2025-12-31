وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 من الخميس غرة جانفي إلى السبت 3 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695579743b96d1.02527229_hkegmoifplnjq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان، الأربعاء، عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2، خلال الفترة الممتدّة من الخميس 1 جانفي إلى السبت 3 جانفي 2026، وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (القسط عدد 3).



وأفاد بلاغ الوزارة أنّه سيتمّ:







* يوم الخميس غرة جانفي: غلق جزء من الطريق المؤدّي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من تونس، من الساعة السابعة صباحًا إلى منتصف النهار.

* يوم الجمعة 2 جانفي: غلق جزء من الطريق بداية من المفترق في اتجاه سوق السيّارات باليهودية، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الزوال.



* يوم السبت 3 جانفي: غلق جزء من الطريق المؤدّي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من اليهودية، من الساعة السابعة صباحًا إلى منتصف النهار.



مسالك بديلة وتوصيات

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لمستعملي الطريق العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية، والدخول إلى المروج 2 عبر الطريق الوقتية المحدثة للغرض، إلى جانب استغلال الطرقات البلدية المتفرعة.



ودعت الوزارة، في هذا الصدد، مستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة على مستوى الأشغال واحترام العلامات المرورية الدالّة.



