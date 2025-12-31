رضا الشكندالي: تخفيض الفائدة تحوّل في السياسة النقدية لكن المخاطر الاقتصادية مازالت قائمة

غطّى أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، في حوار مطوّل على إذاعة Express FM ضمن برنامج «إيكو ماغ»، أبرز المؤشرات الاقتصادية لسنة 2025، وتداعيات قرار البنك المركزي التونسي التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، إلى جانب تقييم شامل للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس، واستشراف آفاق سنة 2026.







النمو الاقتصادي: أضعف أداء عربي



البطالة: ارتفاع مقلق لدى الشباب والنساء



العجز التجاري والمديونية: مؤشرات مقلقة



التصنيفات والمؤشرات الدولية



تشخيص عام وآفاق 2026



ذكّر الشكندالي بأن مجلس إدارة البنك المركزي قرّر، خلال اجتماعه الأخير، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـلتبلغبداية من، وهو التخفيض الثاني خلال سنة 2025 بعد مراجعة مارس الماضي، ما يجعل إجمالي التخفيضات في حدودواعتبر أن هذا القرار يعكسالتي انتهجها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة، مؤكّدًا أن المجلس بدأ يقتنع بأنوأشار إلى أن هذا التوجّه سيكونعبر التخفيف النسبي من الأعباء الشهرية للقروض، كما سيساهم فيوتحفيز النشاط الاقتصادي.فسّر الشكندالي القرار بوجودبين نسبة الفائدة المديرية (7%) ونسبة التضخم التي استقرّت في حدود، ما يتيح للبنك هامشًا للتحرك نحو سياسة نقدية توسعية.، التي تتمتع بفترة إمهال تمتد إلى ثلاث سنوات، وهو ما يعني أن آثارها التضخمية لن تظهر إلا لاحقًا، ما يمنح البنك المركزي متّسعًا من الوقت.وأكد في المقابل أن هذه السياسة تبقىلا النفقات الاستهلاكية، محذّرًا من أن توجيه جزء هام من القروض لتمويل الاستهلاك سيؤدي إلىتوقّف الشكندالي عند نسب النمو، معتبرًا أن تونس ستنهي سنة 2025 بنسبة نمو تتراوح بين، وهي، وأقل بكثير من الفرضيات المعتمدة في قانون المالية (3.2%).وأوضح أن هذا الأداء الضعيف سيؤثر سلبًا علىويُضعف سياسة، خاصة وأن محركي، في حين يعتمد النمو أساسًا على، وهو نمط غير قابل للاستدامة.وأشار إلى أن الفلاحة والسياحة تواصلان لعب دور أساسي في النمو، لكنهما قطاعانمرتبطان بالمناخ والظرف الدولي، في حين اعتبر أنتمثل إحدى النقاط الإيجابية القليلة القادرة على دعم النمو والموجودات من العملة الصعبة.بيّن الشكندالي أن نسبة البطالة بلغت حوالي، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ لدى، وخاصة حاملي الشهائد العليا.وانتقد التوجّه نحو، معتبرًا أنه لا يمثل حلًا جذريًا للبطالة، لأنه لا يقوم على، بل يثقل كاهل ميزانية الدولة ويغذّي الطلب دون دعم العرض.وشدّد على أن معالجة البطالة تستوجبوتحريك القطاعات المنتجة، لا الاكتفاء بالحلول الإدارية.توقف الشكندالي عند تفاقم العجز التجاري إلى أكثر منخلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2025، معتبرًا أن السبب الرئيسي يعود إلىمقابل تواصل ارتفاع الواردات.كما عبّر عن قلقه من ارتفاع، مشيرًا إلى أن تونس تُصنّف ضمن، مع تسجيلمقارنة بدول مماثلة، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع المالي.لفت الشكندالي إلى تراجع تونس في، وتصنيفها ضمن الدول ذات، ما يضعف جاذبيتها للاستثمار.وأكد أن تحسين هذه المؤشرات يمرّ حتمًا عبر، وتبسيط الإجراءات، وحذف التراخيص غير الضرورية، مع الإسراع في تفعيل الاستراتيجيات الحكومية المعلنة.وصف الشكندالي سنة 2025 بأنها، لكنها قد تمهّد لمرحلة أفضل في 2026، مستندًا إلى توقّعات إيجابية تتعلق بـ:* تحسّن النمو لدى الشركاء الأوروبيين* تراجع أسعار النفط والمواد الأساسية* تحسّن الظرف الدولي بصفة عامةوختم بالقول إن، لكن استغلالها يظلّ رهينوقدرة الدولة على توجيه السياسات نحو خلق الثروة وتحقيق نمو مستدام.