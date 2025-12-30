محكمة الاستئناف تُقرّ إدانة عبير موسي بالسجن سنتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65a990c8a79156.20846224_oefqkighjlmnp.jpg width=100 align=left border=0>

قضت، مساء اليوم، الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق عبير موسي، والقاضي بسجنها مدة سنتين، وذلك بخصوص القضية التي رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمتعلقة باتهامها بالإساءة إلى الهيئة إثر تصريح إعلامي أدلت به حول أعمالها.



ويُذكر أنّه صدر في شأن عبير موسي، مؤخرًا، حكم ابتدائي جنائي يقضي بسجنها 12 سنة فيما يُعرف بـ قضية مكتب الضبط.





