تعرّض مواطن للطعن في عملية براكاج بمحطة ميترو الجمهورية الباساج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69539d7a906b87.40628542_kqofipglnmehj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 10:32
      
تعرّض الاثنين 29 ديسمبر، مواطن للطعن في عملية براكاج وذلك على مستوى "الباساج" محطة ميترو الجمهورية، وأكّد شهود عيان أن الإصابة لم تكن قاتلة.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا، وسط دعوات لتطبيق أقصى وأشدّ العقوبات على منفّذي البراكاجات وعمليات النهب والسرقة تحت التهديد بالسلاح، فيما تصاعدت المطالب بفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم.


مبادرات تشريعية لتشديد العقوبات

يُذكر أن عددا من نواب البرلمان تقدّموا في شهر جويلية الماضي بمبادرة تشريعية لتشديد عقوبة البراكاج، عبر تنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، بهدف فرض عقوبة سجنية رادعة لجريمة البراكاج، لا مجال فيها للتخفيف.


وينصّ تنقيح الفصل 261 على عقوبات تتراوح من 15 إلى 20 سنة سجناً لكل من يرتكب جريمة "براكاج" باستعمال العنف أو التهديد أو حمل سلاح.
