Babnet   Latest update 08:35 Tunis

المجلس الرئاسي باليمن يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويمهل قواتها 24 ساعة لمغادرة اليمن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953751960f007.33446018_pgejilnomqhkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 07:43 قراءة: 1 د, 30 ث
      
أصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمهل القوات الإماراتية 24 ساعة للخروج من اليمن.
أخبار ذات صلة:
‌‏الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات الانتقالي الجنوبي
‌‏الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات الانتقالي الجنوبي...

وجاء في نص القرار أنه "حفاظا على أمن المواطنين كافة، وتأكيدا على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، ولضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ العام 2014م.

قرر:

-إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.


-على كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة.

-على قوات درع الوطن التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.

وكان العليمي أكد عزمه على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية بالبلاد، محذرا من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وتورط دولة الامارات العربية المتحدة بدعم التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة.

وأشاد العليمي بدور السعودية في خفض التصعيد، معبرا عن أسفه لدعم الإمارات للتمرد عبر شحنات أسلحة إلى المكلا دون تصريح، محذرا من مواجهة أي تمرد بحزم دستوري وقانوني، وإعلان قرارات لحماية المدنيين وتصحيح الشراكة.

وكان العليمي أصدر قرارا اليوم بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي اليمن ابتداء من 30 ديسمبر 2025 لمدة 90 يوما قابلة للتمديد.

وطالب القوات في حضرموت والمهرة بالتنسيق مع التحالف السعودي، العودة لمعسكراتها، وتسليم المواقع لقوات درع الوطن.

ويمنح القرار محافظي المحافظتين صلاحيات كاملة لتسيير الشؤون مع قوات درع الوطن، كما يفرض حظرا جويا وبحريا وبريا على المنافذ لـ72 ساعة، باستثناء تصاريح التحالف.

من جهة أخرى، أصدر العليمي الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهل كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321091

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:14
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
16°-10
17°-9
19°-10
20°-12
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026