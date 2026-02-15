ملقى علمي لتقديم دليل تربوي متعدد الاختصاصات لتعزيز دور المستشارين التربويين في الاحاطة بالناشئة

تم، اليوم الأحد، خلال ملتقى علمي انتظم بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس، تقديم دليل تربوي متعدد الاختصاصات موجّه إلى المستشارين التربويين، يتضمن مجموعة من التوجيهات والنصائح العلمية المتعلقة بتربية وتنشئة الطفل منذ الولادة إلى سن المراهقة.ويهدف هذا الدليل، الذي أشرف على إعداده الخبير في الأسرة والتربية إبراهيم الرياحي، إلى تعزيز وإثراء دور المستشار التربوي حتى لا يقتصر تدخله على معالجة بعض الصعوبات التربوية فحسب، بل يمتد إلى وقاية الناشئة من مختلف المخاطر المحيطة بهم والعمل على بناء مناخ تربوي سليم.وبين الخبير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الدليل يعد ثمرة تكوين امتد على ستة أشهر تلقاه عدد من المستشارين التربويين على أيدي ثلة من الأخصائيين في مجالات علم النفس والاجتماع والتربية وصحة الطفل، تم خلاله تزويدهم بجملة من التوجيهات والإرشادات العلمية المتعلقة بالتنشئة السليمة للطفل.وشدد على أن الطفل ذات نامية تحتاج إلى فهم عميق ومرافقة علمية واعية تحترم فرديته وإيقاع نموّه، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز مكانة المستشار التربوي باعتباره فاعلا محوريا داخل المنظومة التربوية، لا يقتصر دوره على تقديم التوجيه، بل يتجاوز ذلك ليصبح حلقة وصل بين المعرفة العلمية والممارسة الميدانية، وبين الأسرة والمؤسسة، وبين التشخيص والتدخل، وبين الوقاية والعلاج.ولفت الرياحي إلى أنه سيتم قريبا نشر نسخ إلكترونية وورقية مجانية من هذا الدليل لفائدة أكبر عدد ممكن من المختصين في التربية والتعليم، وكذلك الأولياء، مبينا أن ثراء محتوى الدليل وتنوعه يجعلان منه مرجعا تربويا هاما يمكن أن يستفيد منه كل من يطلع عليه.ومن جهتها، بينت طبيبة الأطفال، رحمة ثابتي، أنها سعت خلال الدورة التدريبية إلى مد المكونين بأهم التوجيهات والإرشادات الصحية المتعلقة بتعزيز صحة الطفل، بداية من تكوين الجنين، مرورا بأهمية الرضاعة الطبيعية، وصولا إلى الوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية.ومن جانبه، أوضح الأخصائي النفساني محرز بوزيان أنه ركّز خلال هذه الدورة على موضوع النمو النفسي والنمو المعرفي للطفل بشكل متعدد الأبعاد، وباعتماد مقاربات علمية متنوعة، مبينا أن الممارسات الفضلى لوقاية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مثل الانتحار أو الإدمان أو العنف، استأثرت بجانب كبير من محتوى الدورة التكوينية.