قرعة مونديال 2026: تونس في مجموعة تضم هولندا واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69332f51cfe603.62753400_hneglokpfqmji.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي جرى سحبها مساء الجمعة بمركز كينيدي للفنون في واشنطن، عن وقوع المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كلّ من هولندا واليابان، إضافة إلى المتأهل من الملحق الأوروبي الثاني الذي يضم منتخبات: أوكرانيا، السويد، بولونيا، وألبانيا.



وتقام نهائيات كأس العالم المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.









وجرت مراسم القرعة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الرياضية وممثلي المنتخبات المتأهلة. وجرت مراسم القرعة بحضور الرئيس الأمريكي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الرياضية وممثلي المنتخبات المتأهلة.