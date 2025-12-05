Babnet   Latest update 20:27 Tunis

قرعة مونديال 2026: تونس في مجموعة تضم هولندا واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69332f51cfe603.62753400_hneglokpfqmji.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 20:13 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي جرى سحبها مساء الجمعة بمركز كينيدي للفنون في واشنطن، عن وقوع المنتخب التونسي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كلّ من هولندا واليابان، إضافة إلى المتأهل من الملحق الأوروبي الثاني الذي يضم منتخبات: أوكرانيا، السويد، بولونيا، وألبانيا.

وتقام نهائيات كأس العالم المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.



وجرت مراسم القرعة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الرياضية وممثلي المنتخبات المتأهلة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319786


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 ديسمبر 2025 | 14 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:17
05:45
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
18°-12
21°-13
21°-14
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :