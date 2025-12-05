Babnet   Latest update 14:12 Tunis

السفارة الأمريكية بتونس تعلن عن الحدّ من أعمالها تبعا لقانون الشغل المنقّح ، وتؤكد أنها تتواصل بانتظام مع السلطات لحل المسألة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ae9be6d5e838.22150804_lqmgijfpnehok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 13:37
      
أفادت سفارة الولايات المتّحدة الأمريكية في تونس بأنّها ستحدّ من أعمالها ابتداءً من يوم 8 ديسمبر الحالي تبعا للأثر الناجم عن تغيّرات طرأت على قانون الشغل التونسي، حسب بلاغ نشرته اليوم الجمعة.

وأوضح مصدر من السفارة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ السفارة الأمريكية تتواصل بانتظام مع السلطات التونسية لحلّ هذه المسألة واستئناف الأعمال الاعتيادية في أسرع وقت ممكن.



وقال إنّ "تطبيق التّعديلات التي لحقت بقانون الشّغل التونسي أدّى إلى الحدّ من توفّر خدمات محلّية ضرورية للسّفارة الأمريكية لتستمر في أعمالها الاعتيادية"، مبرزا أنّ السّفارة فتحت مناظرة داخليّة لتسوية وضعية العملة التابعين لها بالنظر.

كما بيّنت السفارة في بلاغها ، أنه سيتمّ إعادة جدولة جميع خدمات التأشيرات وكذلك الخدمات الاعتيادية للمواطنين الأمريكيّين بمجرّد عودة السفارة إلى العمل بشكل طبيعي.

وأكدت أنّ خدمات الطوارئ ستظلّ متاحة للمواطنين الأمريكيّين، وحثّتهم على التّسجيل في برنامج تسجيل المسافر النبيه (STEP) لتلقّي التنبيهات القنصلية عند السفر إلى الخارج.



