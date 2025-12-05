Babnet   Latest update 14:12 Tunis

نابل: الانطلاق في توزيع المساعدات المخصصة لمجابهة موجة البرد لفائدة 900 عائلة معوزة

Publié le Vendredi 05 Decembre 2025
      
انطلقت مصالح اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بنابل، في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لمجابهة موجة البرد، في توزيع المساعدات لفائدة 900 عائلة، وفق ما ذكره المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي محمد بريك.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذه المساعدات تتمثل في 18 ألف قطعة ملابس مختلفة و1300 زوج حذاء و1500 غطاء صوفي و220 حشية و18 طنا من المواد الغذائية
وأكد بريك، العمل على توجيه المساعدات المخصصة لمجابهة موجة البرد لمستحقيها من خلال ضبط قائمة المنتفعين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعي واللجان المحلية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والسلط المحلية، لافتا إلى أن عملية توزيع المساعدات تتواصل خلال الأسبوعين المقبلين بمختلف معتمديات الجهة .


