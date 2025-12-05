حاتم الطرابلسي: تحميل لاعب واحد مسؤولية الإخفاق غير مقبول… والمنتخب هو المتضرّر الأكبر
حاتم الطرابلسي: تحميل لاعب واحد مسؤولية الإخفاق غير مقبول… والمنتخب هو المتضرّر الأكبراعتبر اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني بقنوات بيين سبورت، حاتم الطرابلسي، أنّ تحميل أي لاعب مسؤولية تعثّر المنتخب التونسي في منافسات كأس العرب قطر 2025 هو طرح غير موضوعي ولا يخدم المصلحة الوطنية.
وأكد الطرابلسي أنّ الحملة الموجهة ضد اللاعب ياسين مرياح غير مقبولة، مضيفًا:
"يكفي من تسجيل النقاط لمصالح فرق محلية. المنتخب فوق الجميع، ولا يمكن اختزال الإخفاق في لاعب واحد."
وشدّد على أنّ المنتخب التونسي هو الطرف الأكثر تضرّرًا من هذا المناخ المشحون، خصوصًا أنّه مقبل على استحقاقات إفريقية مهمة تتطلب تركيزًا كاملًا ودعمًا جماعيًا لا محاسبة فردية.
تعادل يُعقّد الحساباتوكان المنتخب الوطني قد تعادل مساء الخميس مع نظيره الفلسطيني 2–2 بملعب لوسيل لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
وسجل لتونس كل من عمر العيوني (16') وفراس شواط (51')، فيما أدرك منتخب فلسطين التعادل بواسطة حامد حمدان (61') وزيد كنبار (85').
ويأتي هذا التعادل بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام سوريا 0–1، ليكتفي المنتخب بنقطة وحيدة بعد جولتين، ما يجعل مهمّة التأهل إلى الدور ربع النهائي معقّدة قبل المواجهة الحاسمة ضد قطر.
