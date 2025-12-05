حاتم الطرابلسي: تحميل لاعب واحد مسؤولية الإخفاق غير مقبول… والمنتخب هو المتضرّر الأكبر

اعتبر اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني بقنوات بيين سبورت، حاتم الطرابلسي، أنّ تحميل أي لاعب مسؤولية تعثّر المنتخب التونسي في منافسات كأس العرب قطر 2025 هو طرح غير موضوعي ولا يخدم المصلحة الوطنية.





"يكفي من تسجيل النقاط لمصالح فرق محلية. المنتخب فوق الجميع، ولا يمكن اختزال الإخفاق في لاعب واحد."

تعادل يُعقّد الحسابات



وأكد الطرابلسي أنّ، مضيفًا:وشدّد على أنّ المنتخب التونسي هومن هذا المناخ المشحون، خصوصًا أنّه مقبل علىتتطلب تركيزًا كاملًا ودعمًا جماعيًا لا محاسبة فردية.وكان المنتخب الوطني قد تعادل مساء الخميس مع نظيره الفلسطينيبملعب لوسيل لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.وسجل لتونس كل من، فيما أدرك منتخب فلسطين التعادل بواسطةويأتي هذا التعادل بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام سوريا، ليكتفي المنتخب بنقطة وحيدة بعد جولتين، ما يجعلقبل المواجهة الحاسمة ضد قطر.