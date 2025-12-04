تأخر انطلاق الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه برمّته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e7df3453849.43691030_heklqfjnpomig.jpg width=100 align=left border=0>

تأخر صباح اليوم الخميس انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصّصة لاستكمال مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليه برمّته، رغم برمجتها للساعة العاشرة صباحًا، وذلك برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.



وكان النواب قد صادقوا، خلال جلسة أمس الأربعاء، على 15 فصلًا إضافيًا جديدًا، رغم اعتراض وزيرة المالية التي اعتبرت أنّ عددا منها لا يدخل ضمن اختصاص الوزارة أو من شأنه الإضرار بالتوازنات المالية للدولة لغياب التمويلات وصعوبة التطبيق، فضلًا عن مخالفة الفصل 69 من الدستور الذي ينصّ على عدم قبول المقترحات التي تخلّ بالتوازنات المالية للدولة.









وفي المقابل، رفض النواب 25 مقترحًا إضافيًا مع سحب 17 فصلًا.



أبرز الفصول الإضافية المصادق عليها

شملت المقترحات الجديدة أبعادًا اجتماعية واقتصادية، من بينها:



* تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل التصدير.

* ترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي.

* تعديل النظام الجبائي للمعدات والآليات المستعملة في مجالي السينما والصورة.

* إقرار نظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وضبط آليات تمويله.

* تسوية وضعية سواق شاحنات نقل الفسفاط والعملة.

* تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية.



فصل تقاعد النواب

كما صادق المجلس على فصل إضافي جديد يتعلّق بـ نظام تقاعد أعضاء البرلمان، ينصّ على:



* 30% لنيابة واحدة.

* 60% لنيابتين.

* 90% لثلاث نيابات أو أكثر من جميع عناصر المنحة النيابية.



ويبدأ العمل بهذه الأحكام بأثر رجعي انطلاقًا من 13 مارس 2023، مع إعفاء النواب من دفع المساهمات المستوجبة عن الفترة السابقة.



فصول أخرى مصادق عليها

تعلقت بقية المقترحات بـ:



* تيسير وضعية الأشخاص أصحاب الديون غير الجبائية المثقلة.

* إحداث صندوق الصحة الحيوانية.

* توسيع الامتياز الجبائي لتوريد سيارات لفائدة المواطنين بالخارج مهما كانت درجة القرابة مع ذوي الإعاقة.

* الترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة للأغراض الفلاحية.

* إحداث خط تمويل لإعادة هيكلة الضيعات الدولية في ميزانية 2026.

* تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين قبل سنتي 2006 و2008 وإدماجهم بوزارة التربية.

* تسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة.

* إحداث برنامج وقتي واستثنائي لتسوية الوضعيات المهنية لأعوان الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلّها أو توقّف نشاطها.