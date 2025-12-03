سامي الطرابلسي: جاهزون لمباراة فلسطين وقادرون على الذهاب بعيدا في كأس العرب

أكّد سامي الطرابلسي، مدرّب المنتخب التونسي لكرة القدم، جاهزية العناصر الوطنية لمواجهة المنتخب الفلسطيني لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب المقامة بقطر.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الأربعاء بالدوحة أنّ اللاعبين تجاوزوا حالة الإرهاق التي رافقتهم خلال المباراة الأولى أمام سوريا، مشدّدًا على حتمية الفوز من أجل الإبقاء على حظوظ التأهل إلى الدور ربع النهائي.



نتائج الجولة الافتتاحية – المجموعة الأولى



برنامج الجولة الثانية



الترتيب



وأشار الطرابلسي إلى أنّ الهزيمة أمام سوريا مثّلت “صدمة للجميع”، لاسيما وأن السيطرة الميدانية خلال الشوط الأول كانت لفائدة المنتخب التونسي، مضيفًا أنّ المنتخب السوري نجح في تسجيل هدف الفوز مستغلًا “خطأً دفاعيًا” عند تنفيذ المخالفة التي جاء منها الهدف.وجدّد الطرابلسي تأكيده على ضرورةوتجاوز الهزيمة، مبيّنًا ثقته في قدرة “نسور قرطاج” على تحقيق الانتصار أمام المنتخب الفلسطيني، على أن يتم حسم التأهل بصفة رسمية في المباراة الثالثة أمام المنتخب القطري، صاحب الأرض.ويُذكر أنّ مواجهة تونس وفلسطين ستُقام غدًا الخميس على ملعب لوسيل بداية من الساعة الثالثة والنصف بتوقيت تونس، بإدارة الحكم الأمريكي من أصل مغربيويتشارك المنتخبان الفلسطيني والسوري صدارة المجموعة بـ، فيما يقبع المنتخبان التونسي والقطري في المركز الأخير دون نقاط.الاثنين 1 ديسمبر 2025الخميس 4 ديسمبر 2025ملعب لوسيل –: فلسطين – تونسملعب خليفة الدولي –: سوريا – قطر| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ------ | - | - | - | - | - | -- | ---- || سوريا | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 || فلسطين | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 || تونس | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 || قطر | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |