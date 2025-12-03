Babnet   Latest update 16:25 Tunis

سامي الطرابلسي: جاهزون لمباراة فلسطين وقادرون على الذهاب بعيدا في كأس العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c69bd01d469.95269138_hgnmijpqekfol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 15:20
      
أكّد سامي الطرابلسي، مدرّب المنتخب التونسي لكرة القدم، جاهزية العناصر الوطنية لمواجهة المنتخب الفلسطيني لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب المقامة بقطر.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الأربعاء بالدوحة أنّ اللاعبين تجاوزوا حالة الإرهاق التي رافقتهم خلال المباراة الأولى أمام سوريا، مشدّدًا على حتمية الفوز من أجل الإبقاء على حظوظ التأهل إلى الدور ربع النهائي.



وأشار الطرابلسي إلى أنّ الهزيمة أمام سوريا مثّلت “صدمة للجميع”، لاسيما وأن السيطرة الميدانية خلال الشوط الأول كانت لفائدة المنتخب التونسي، مضيفًا أنّ المنتخب السوري نجح في تسجيل هدف الفوز مستغلًا “خطأً دفاعيًا” عند تنفيذ المخالفة التي جاء منها الهدف.

وجدّد الطرابلسي تأكيده على ضرورة ردّ الفعل وتجاوز الهزيمة، مبيّنًا ثقته في قدرة “نسور قرطاج” على تحقيق الانتصار أمام المنتخب الفلسطيني، على أن يتم حسم التأهل بصفة رسمية في المباراة الثالثة أمام المنتخب القطري، صاحب الأرض.

ويُذكر أنّ مواجهة تونس وفلسطين ستُقام غدًا الخميس على ملعب لوسيل بداية من الساعة الثالثة والنصف بتوقيت تونس، بإدارة الحكم الأمريكي من أصل مغربي إسماعيل الفتح.

ويتشارك المنتخبان الفلسطيني والسوري صدارة المجموعة بـ 3 نقاط، فيما يقبع المنتخبان التونسي والقطري في المركز الأخير دون نقاط.

نتائج الجولة الافتتاحية – المجموعة الأولى

الاثنين 1 ديسمبر 2025
تونس – سوريا 0 – 1
فلسطين – قطر 1 – 0

برنامج الجولة الثانية

الخميس 4 ديسمبر 2025
ملعب لوسيل – 15:30: فلسطين – تونس
ملعب خليفة الدولي – 18:00: سوريا – قطر

الترتيب

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ------ | - | - | - | - | - | -- | ---- |
| سوريا | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| فلسطين | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تونس | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| قطر | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


